Владимир Путин поручил усилить технологический и производственный суверенитет страны

20:58, 18 сентября 2026, ПАИ

Сегодня, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся сотрудникам оборонно-промышленного комплекса и поручил усилить технологический и производственный суверенитет страны.

«Необходимо поддерживать все положительные тенденции в оборонной промышленности, обеспечивать её стабильное функционирование: создавать новые проекты, укреплять технологический и производственный суверенитет России. Я уверен, что совместными усилиями мы справимся с этими задачами», – цитирует его слова на церемонии РИА Новости.

Путин отметил, что Россия уверенно входит в число мировых лидеров производства вооружения. Российская техника славится своей надёжностью и эффективностью. Также президент сообщил, что объём экспортных заказов продолжает расти и уже превысил 70 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Путин назвал важным для страны и региона проект развития аэропорта Пскова.