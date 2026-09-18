Владимир Путин поручил усилить технологический и производственный суверенитет страны
Сегодня, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся сотрудникам оборонно-промышленного комплекса и поручил усилить технологический и производственный суверенитет страны.
«Необходимо поддерживать все положительные тенденции в оборонной промышленности, обеспечивать её стабильное функционирование: создавать новые проекты, укреплять технологический и производственный суверенитет России. Я уверен, что совместными усилиями мы справимся с этими задачами», – цитирует его слова на церемонии РИА Новости.
Путин отметил, что Россия уверенно входит в число мировых лидеров производства вооружения. Российская техника славится своей надёжностью и эффективностью. Также президент сообщил, что объём экспортных заказов продолжает расти и уже превысил 70 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что Путин назвал важным для страны и региона проект развития аэропорта Пскова.
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