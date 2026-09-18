Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Владимир Путин поручил усилить технологический и производственный суверенитет страны

Сегодня, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся сотрудникам оборонно-промышленного комплекса и поручил усилить технологический и производственный суверенитет страны.

«Необходимо поддерживать все положительные тенденции в оборонной промышленности, обеспечивать её стабильное функционирование: создавать новые проекты, укреплять технологический и производственный суверенитет России. Я уверен, что совместными усилиями мы справимся с этими задачами», – цитирует его слова на церемонии РИА Новости.

Путин отметил, что Россия уверенно входит в число мировых лидеров производства вооружения. Российская техника славится своей надёжностью и эффективностью. Также президент сообщил, что объём экспортных заказов продолжает расти и уже превысил 70 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Путин назвал важным для страны и региона проект развития аэропорта Пскова.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



18 сентября 2026

В первый день выборов явка в Псковской области составила 21 %

18 сентября 2026

Выборы-2026: первый день голосования в Псковской области
18 сентября 2026

Главы округов Псковской области подают пример – кто на участке, кто в ДЭГ
18 сентября 2026

Глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов проголосовал на выборах в первый день
18 сентября 2026

Александр Козловский проголосовал на выборах в Госдуму и Заксобрание
18 сентября 2026

Игорь Дитрих с семьёй проголосовал на выборах в Псковской области
18 сентября 2026

Ветеран СВО Станислав Пугач: Выборы необходимы для укрепления суверенитета нашего государства
18 сентября 2026

Выездное голосование провели в Псково-Печерском монастыре

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...