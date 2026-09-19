В МВД предупреждают о мошенничестве через рекламу в играх

19:04, 19 сентября 2026, ПАИ

Мошенники размещают в мобильных играх рекламные баннеры с обещаниями «выигрыша» или «быстрого заработка» для получения личных данных и банковских реквизитов пользователей. После перехода по такой ссылке пользователя просят указать персональные данные и следовать дальнейшим инструкциям.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД, гражданам не следует вводить в подобных объявлениях реквизиты карт и банковские коды, паспортные данные, СНИЛС.

В случае если пользователь уже передал сведения или ответил на звонок человека, представившегося консультантом, в ведомстве рекомендуют закрыть игру и очистить историю приложений. Также необходимо сменить пароли от портала «Госуслуги», электронной почты и банковских сервисов.

Ранее сообщалось, что дистанционные мошенники придумали новую уловку в схеме с заменой домофона, убеждая жертву перезвонить на поддельную горячую линию. Подробнее об этом читайте здесь.