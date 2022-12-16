Снятый в Пскове выпуск шоу «Повара на колёсах» выйдет в эфир 18 декабря

15:40, 16 декабря 2022, ПАИ

Выпуск программы «Повара на колесах», снятый в Пскове, выйдет в эфир в это воскресенье, 18 декабря, на Первом канале. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Звездные шефы Денис Крупеня и Виталий Тихонов побывают в Псковском кремле, познакомятся с реконструкторами, увидят страусиную ферму и многое другое. А для кулинарного сражения они отправятся на местный рынок, чтобы найти лучшие продукты и приготовить из них уникальные блюда», - написала Ольга Тимофеева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что Первый канал снял выпуск программы, посвященной кухням различных регионов России, в Пскове. Участие в съемках приняли и простые псковичи, которые смогли продегустировать блюда известных шеф-поваров.

Также участники шоу «Повара на колёсах» рассказали о своих впечатлениях от псковской кухни.