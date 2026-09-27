МЧС напомнило туристам о необходимости регистрации маршрутов перед походом
С начала 2026 года в Псковской области зарегистрировано 32 туристические группы. На данный момент маршрутов, действующих на территории области, не зарегистрировано, сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
Специалисты напомнили, что основными причинами происшествий в походах являются излишняя самоуверенность туристов в собственных силах и недооценка сложностей маршрута. Важно помнить, что для неподготовленных туристов поход скрывает массу опасностей.
МЧС России по Псковской области рекомендует туристическим группам и отдельным туристам за 10 дней до начала путешествия зарегистрироваться и проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения.
Подать заявку на регистрацию туристической группы можно несколькими способами. Первый – на официальном сайте Главного управления МЧС России по Псковской области в разделе «Регистрация туристских групп». Также можно отправить заказное письмо по адресу 180019, Псков, улица Инженерная, 94 или обратиться лично в ближайшее подразделение МЧС России.
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