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Культура

Свыше 12 тысяч человек посетили Музей истории оккупации Псковской области с момента его открытия

Свыше 12 тысяч человек посетили Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов с момента его открытия. Об этом рассказала директор государственного архива региона Наталья Исакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Наталья Исакова рассказала, сколько людей посетило музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годах. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

Кроме того, в учреждении провели более 350 экскурсий для организованных групп. «К нам приходит большое количество школьников и студентов, причём не только из Пскова. Приезжают к нам из всех регионов страны – в книге отзывов есть даже запись из Владивостока», – отметила Наталья Исакова.

Причём в музей приезжают и организованные группы из других регионов страны. В частности, недавно учреждение посетили кадеты из Санкт-Петербурга, поделилась она.

Чаще всего гости рассматривают документы периода оккупации Псковской области, копии личных документов, паспортов и личных карточек жителей. «Это, как мы называем, трофейные документы. Их изучают очень внимательно», – сказала Наталья Исакова.

Большой популярностью у детей, посещающих музей, пользуется воссозданная камера следственной тюрьмы. Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Большой популярностью у детей, посещающих музей, пользуется воссозданная камера следственной тюрьмы, рассказала директор госархива. «Они не верят своим глазам. Она вызывает у них интерес. Там можно и потрогать всё – а от этого возникают совсем другие ощущения», – подчеркнула она.

Напомним, что Музей оккупации Псковской области 1941–1944 годов открыли в Пскове 22 октября в 2022 году.

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