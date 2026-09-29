Псковская область примет IV Форум региональных отделений Российского исторического общества

21:18, 29 сентября 2026, ПАИ

Псковская область примет IV Форум региональных отделений Российского исторического общества, посвящённый малым городам в контексте истории и современности России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пленарное заседание пройдёт 1 октября на площадке правительства Псковской области. В мероприятии примут участие губернатор Псковской области, председатель регионального отделения РИО Михаил Ведерников, председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, член совета РИО, директор Института этнологии и антропологии РАН Алексей Загребин, председатель Общероссийского движения предпринимателей, сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалёв.

Форум региональных отделений РИО, организованный при поддержке правительства Псковской области, будет проходить в Пскове 1 и 2 октября.

В течение двух дней историки из 20 регионов России обсудят развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности. Кроме того, участники форума посетят Псковский кремль, музей-заповедник «Изборск», Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и другие знаковые места Псковской земли.