Прокурор Псковской области проведет личный прием граждан в Великолукском районе

23:52, 30 сентября 2026, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков проведет личный прием граждан в прокуратуре Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прием пройдет 7 октября с 11:00 по адресу: Великие Луки, улица Новосокольническая, дом № 14.

Граждане, желающие попасть на личный прием к прокурору области, должны иметь при себе письменное заявление и все имеющиеся документы по рассматриваемому вопросу.