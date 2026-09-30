Прокурор Псковской области проведет личный прием граждан в Великолукском районе
Прокурор Псковской области Андрей Мошков проведет личный прием граждан в прокуратуре Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прием пройдет 7 октября с 11:00 по адресу: Великие Луки, улица Новосокольническая, дом № 14.
Граждане, желающие попасть на личный прием к прокурору области, должны иметь при себе письменное заявление и все имеющиеся документы по рассматриваемому вопросу.
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