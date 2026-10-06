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Общество

Бабье лето на Чудском озере

На Псковщине нечасто осенью выдаются такие тихие и солнечные дни. И рыболовы стараются их не пропустить. Клёв крупного чудского окуня порадовал постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного и его товарищей, а ночной прилёт огромных птиц удивил.

29.09.2026. Чудское озеро. Мой улов. В озере окунь имеется. Все фотографии из архива автора

28–29 сентября 2026 года. Чудское озеро, Раскопельский залив. После почти месячного перерыва побывали с товарищами на окунёвой рыбалке на Чудском озере. Планировали пару вечерних часов посвятить Раскопельскому заливу, а с раннего утра отправиться по своим окунёвым местам в озере. Погода во второй половине дня 28-го числа стояла великолепная – настоящая золотая осень и бабье лето, вместе взятые: тихо, солнечно, тепло, паутина летит. Давно такой погоды не было. И мы, и рыба устали от ветров и дождей, а потому отправлялись на рыбалку с надеждой на приятную встречу.

Залив встретил зеркальной гладью и полным отсутствием клёва

28.09.2026. Раскопельский залив. Бабье лето: штиль, солнце, паутина

На «нашей» поляне были в 16:00, где встретили Сергея Николаевича, нашего давнего знакомого. Мы заезжали, а он уже отрыбачил и с отличным настроением и хорошим уловом собрался домой. Николаич рассказал о великолепном клёве полосатого хищника в пяти километрах от берега. Он дорожил и наловил килограммов 8–10 хорошего крупного окуня, а двое его соседей по месту лова джиговали или на отводной поводок ловили – и их улов вообще был около тридцати килограммов. Сергей Николаевич похвастался, что один из его полосатых «кабанчиков» был весом явно за килограмм, а несколько штук – по 700–800 граммов. Рыбалкой он остался очень доволен.

Получив хорошие известия и проводив товарища, мы задумались: а не отправиться ли и нам сразу в «море»? Но всё же планы менять не стали. Светлого времени оставалось не так уж и много, а потому из залива мы не выходили: пару часов Дмитрий и Марьян дорожили, а я джиговал. И у всех троих вечерний результат оказался почти нулевым: я ни удара, ни поклёвки не услышал и не увидел, а товарищи рассказали, что каждый из них подержал на крючке кого-то о-очень хорошего, да один из них словил докилушную щучку. В заливе много лещей, в эхолоте видели несколько их больших скоплений, но не за этой рыбой мы приехали.

Голоса с небес

Трудно представить длинные ночи без костра на берегу

Вечером посидели у костра, который из-за сырости дров очень долго не хотел разгораться, поужинали. Дмитрий, что даже для нас оказалось неожиданностью, с собой прихватил баян, и мы неплохо размяли свои грубые мужские голосовые связки, вспомнив наш почти забытый репертуар.

Местные. Семья лебедей в Раскопельском заливе (август 2026 года)

Очень интересный момент был в нашем концерте: в 22:15 (специально обратил внимание на время) над нашими головами на небольшой высоте разнёсся неожиданный и неимоверный гвалт. Мы пение (если его так можно назвать) прекратили, не очень-то соображая, чем в такое время это может быть, но голоса с небес оказались очень знакомыми, и мы тут же поняли: над нами пролетала большая, громко разговаривающая стая лебедей. То ли они что-то перепутали, то ли им наши голоса понравились, а может, так случайно совпало, но мы чётко расслышали их многоголосый хор. А не более чем через минуту услышали, как они шумно приводнились в заливе неподалёку от нас и какое-то время продолжали галдеть: то ли вожак стаи перекличку проводил, то ли это были радостные эмоции лебединой стаи после длительного перелёта. Как мы поняли, эта стая лебедей прилетела откуда-то с более северных широт и полёт их был нелёгким, а здесь решили остановиться на отдых.

Это точно не местные лебеди, несколько раскопельских семей мы сегодня видели: подрастающее поколение ещё серое, до конца не оперившееся и даже никаких попыток к самостоятельным полётам не делало. Рано утром, когда мы только вышли в озеро, вероятно, именно наших ночных гостей мы увидели над чудскими волнами: большая стая, около полусотни лебедей, пролетела примерно в полукилометре от нас и села на воду. Белоснежное пятно долго было видно в утренних лучах солнца, а потом куда-то потерялось из виду.

У южного берега Чудского озера осенью мы часто наблюдаем большое скопление этих красивых птиц, только в районе пролива Жирогла их собирается по несколько сотен. И сегодняшняя стая никуда дальше, по всей видимости, спешить не будет. Как-то мне пришлось наблюдать пролёт огромной лебединой стаи… в конце декабря, когда мы уже рыбачили по первому льду. Пока вода в озере не замерзает, пока остаётся хотя бы небольшой участок открытой воды, лебеди по какой-то причине улетать на юг не торопятся.

Полосатый жор начался?

29.09.2026. Приятные чудские горбачи

Окуни в Чудском озере сейчас, наверное, есть во многих местах и в интересных для рыболовов количествах. Такой вывод мы сделали после этой рыбалки и из своих наблюдений, и из рассказов других рыболовов. Во всяком случае, нам для удовлетворения своего аппетита хватило трёх ближайших окунёвых точек. Лодок с рыбаками было немного (шесть-семь, помимо наших трёх), из них две крутились примерно там же, где и мы, штук пять промчались мимо нас в северо-западном направлении, и никто в течение дня не шарахался из стороны в сторону, а это признак того, что клевало и там и там. Такого активного клёва, как 1 сентября, не было, зато он был ровным всё время, пока мы рыбачили. В этот день лишь дважды у меня клюнуло одновременно на два спиннинга, окунь заглатывал наши приманки очень жадно, пожалуй, начался его осенний жор. А вот со щукой мы в этот день не встретились, что нас несколько удивило.

29.09.2026. Окунёвый жор на Чудском озере начался? Полосатый хищник жадно заглатывал наши воблеры

Попадались и очень хорошие полосатые экземпляры, у меня самый крупный окунь оказался 770 граммов весом, плюс были и полукилограммовые, и трёхсотграммовые чудские горбачи. И такие горбатые толстячки составили, пожалуй, половину моего примерно десятикилограммового улова. У Дмитрия итог чуть посолиднее.

29.09.2026. Главное, чтобы воблер до дна доставал, а его расцветка имеет второстепенное значение

А вот третий наш товарищ удивил, да он и сам не понял, как и почему его рыбалка на этот раз не сложилась. Он поймал, вы не поверите, всего… одного окуня. Во время завтрака, во время нашего традиционного перерыва на воде мы попытались понять, почему и каковы причины. И пришли к выводу, что, наверное, и шнур на его спиннинге толстоват (0,16 миллиметра), и спиннинг грубоват (тест 7–28 граммов). Хотя на прошлой рыбалке он ловил этими же снастями и неплохо у него получалось. Но и тут есть предположение: тогда окунь был гораздо активнее и находился не только у дна, но и легко поднимался выше. А на этот раз полосатый держался у самого дна, и воблеры товарища туда просто не доставали (глубина 4,5–5 метров). Примерно в 14:00 мы рыбалку закончили.

Дожди испортили подъезд к «нашей» поляне

И два слова о дороге к «нашей» поляне. За предыдущую дождливую неделю подъезд к ней расквасился, а сейчас его ещё и серьёзно размесили, даже глубокая колея в некоторых местах образовалась, и на автомобилях с низким клиренсом, на «недоприводах» лучше от этого подъезда к берегу залива отказаться. Во всяком случае, для себя я вывод сделал и в следующий раз поеду к подлипьевской лесопилке.

Николай Бесклёвный
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