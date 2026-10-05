Школьники смогут пройти олимпиадный зачёт Банка России с 13 по 15 октября

14:24, 05 октября 2026, ПАИ

Ученики средних и старших классов с 13 по 15 октября смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачёте в рамках IX Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности. Успешное участие даст шанс выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба». Об этом сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 октября.

«В прошлом году такую возможность получили более 2,5 тысячи школьников, участвовавших в зачёте Банка России. Победа в этой олимпиаде даёт льготы при поступлении в вузы», – сказал он.

Младших школьников, по словам Иванова, ждут интерактивные задания, которые познакомят с базовыми понятиями финансовой грамотности.

Эксперт напомнил, что задания размещены на сайте finzachet.ru и доступны до 27 октября 2026 года. Личный зачёт займёт до 20 минут, олимпиадный – до 40 минут, семейный – до часа. Для участия необходимо зарегистрироваться, сертификат придёт на электронную почту.

«Приглашаем всех псковичей и жителей региона проверить свои финансовые знания и ответить на вопросы финзачёта!» – добавил Иванов.