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Общество

Врач назвал главную ловушку овощных чипсов

Овощные чипсы не являются полноценной заменой свежим овощам, поскольку после обработки превращаются в другой продукт. Об этом рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, пишет «Лента.ру».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По его словам, главная ловушка в том, что человек переносит свойства исходного овоща на готовый снек. Морковь или свёкла сами по себе полезны, но после сушки, обжаривания и добавления масла с солью это уже другой продукт.

Врач отметил, что при производстве из овощей удаляется большая часть воды, поэтому чипсы становятся лёгкими и концентрированными. Несколько свежих овощей могут превратиться в небольшую горсть чипсов, которую съесть гораздо проще, чем аналогичный объём исходного продукта.

Евгений Белоусов также обратил внимание на технологию приготовления: при обычной сушке часть витаминов теряется, а при жарке в продуктах с крахмалом может образовываться акриламид, опасный с точки зрения пищевой безопасности.

Также Евгений Белоусов развеял миф о токсичности помидоров. По его словам, утверждения о том, что содержащийся в помидорах ликопин накапливается в организме и становится токсичным при избытке томатов в рационе, не имеют убедительных оснований. Подробнее об этом читайте здесь.

Ранее врач-невролог Дмитрий Разумов рассказал, как употребление кофе влияет на мигрени. По его словам, частое употребление кофе само по себе способно провоцировать более частые приступы мигрени. Подробнее читайте по ссылке.

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