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Происшествия

Вождение мопеда в нетрезвом виде обернулось для себежанина судом

Житель Себежского района попал под суд за неоднократное вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что в июне 2025 года 40-летний местный житель был привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако 9 мая 2026 года около 20:00 в деревне Эпимахово Себежского района он вновь в состоянии алкогольного опьянения управлял мопедом Honda Dio. Пьяную езду пресекли инспекторы дорожно-патрульной службы МО МВД России «Себежский».

Себежский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Его приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года. Принадлежавший подсудимому мопед конфискован в доход государства.

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