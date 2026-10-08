Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдёт в два этапа

13:54, 08 октября 2026, ПАИ

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. 1 февраля – на 6,8 % и с 1 апреля – на 3,3%. Об этом следует из доклада министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«Индексация страховых пенсий в 2027 году: 6,8 % индексация с 1 февраля, 3,3 % индексация с 1 апреля», – говорится в презентации Котякова. Он выступает со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда, передаёт РИА Новости.

XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Главной темой форума стали социально ориентированные технологии как инструмент достижения национальниных целей.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум проиндексируют на 6,8 % в следующем году.