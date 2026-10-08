«Россия действительно начинается здесь»: Антон Мороз поздравил музей-заповедник с 150-летием

17:45, 08 октября 2026, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ Антон Мороз обратился с приветственным словом к гостям торжественного мероприятия, посвящённого 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника. Событие проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 8 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

«Вы бережёте наш культурный код, нашу культуру. И Псковская область – это один из основных регионов, где рождалась наша история. Россия действительно начинается здесь», – отметил он, обращаясь к присутствующим.

По словам Антона Мороза, Псковский музей-заповедник ведёт уникальную научную работу по воссозданию истории, а это крайне необходимо в такой непростой период. Отдельные слова благодарности депутат Государственной Думы выразил ветеранам музейного дела.

«Низкий поклон за вашу работу от имени Госдумы, Российского исторического общества. 150 лет – это огромный срок, который был прожит не просто так. Спасибо вам», – заключил Антон Мороз.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ









































Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василёва была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко выделил две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году – это событие является датой основания музея.