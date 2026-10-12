Участники «Финтрека» могут обменять баллы за активность на фирменную продукцию
За активность на платформе проекта Банка России по финансовой грамотности «Финтрек» участники зарабатывают баллы, которые можно обменивать на фирменную продукцию, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«За активность на сайте участники зарабатывают баллы, которые можно обменивать на фирменную продукцию «Финтрека». А в общем рейтинге можно следить за своим результатом и проверить позицию среди участников по всей России или в своём регионе», – рассказал он.
По итогам осеннего марафона, который продлится до 30 ноября, участники получат сертификат и 100 баллов. Потратить их можно на фирменные сувениры на сайте «Финтрека».
Напомним, что осенний сезон учебного проекта Банка России по финансовой грамотности «Финтрек» стартовал 30 сентября. Подробнее читайте здесь.
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