Участники «Финтрека» могут обменять баллы за активность на фирменную продукцию

14:28, 12 октября 2026, ПАИ

За активность на платформе проекта Банка России по финансовой грамотности «Финтрек» участники зарабатывают баллы, которые можно обменивать на фирменную продукцию, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«За активность на сайте участники зарабатывают баллы, которые можно обменивать на фирменную продукцию «Финтрека». А в общем рейтинге можно следить за своим результатом и проверить позицию среди участников по всей России или в своём регионе», – рассказал он.

По итогам осеннего марафона, который продлится до 30 ноября, участники получат сертификат и 100 баллов. Потратить их можно на фирменные сувениры на сайте «Финтрека».

Напомним, что осенний сезон учебного проекта Банка России по финансовой грамотности «Финтрек» стартовал 30 сентября. Подробнее читайте здесь.