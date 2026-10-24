Псковичам рассказали, куда звонить ребёнку в трудной ситуации

10:58, 24 октября 2026, ПАИ

Сотрудники регионального УМВД России напомнили псковичам, как работает детский телефон доверия. Для поддержки детей в сложной жизненной ситуации действует единый общероссийский номер 8-800-200-01-22.

При обращении по этому номеру дети, подростки и их родители из любого региона страны могут получить экстренную психологическую помощь квалифицированных специалистов. Звонок бесплатный и полностью конфиденциальный.

Напомним, что на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в Пскове каждую пятницу в 12:30 выходит авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!». Выпуски программы также можно послушать в подкастах официальной группы ПАИ в соцсети «ВКонтакте».