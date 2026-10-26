«Настоящий воин Христов»: памяти Олега Тэора

17:38, 26 октября 2026, ПАИ

26 октября на 82-м году жизни скончался протоиерей Олег Тэор – одна из самых заметных фигур церковной и общественной жизни Псковской области, почётный настоятель воинского храма Александра Невского и почётный гражданин Пскова.

Детство и вера вопреки обстоятельствам

Олег Тэор родился 1 ноября 1944 года в Рыбинске Ярославской области, куда его мать была эвакуирована из Пскова. После войны семья вернулась на Псковщину, в деревню. Семья была глубоко верующей, и это определило его путь с самых ранних лет.

В школе будущий священник столкнулся с давлением: он не был ни октябрёнком, ни пионером, и учителя неоднократно требовали от него «отречься от Бога». Но вера была сильнее. Десятилетним мальчиком он каждое воскресенье вставал затемно и шёл 12–14 километров через густой лес, чтобы попасть на литургию в храм святителя Николая в селе Заянье. Чтобы не бояться в лесу, он громко пел духовные песни, которые слышал на службе. Этот образ – маленький мальчик, поющий в тёмном лесу, чтобы заглушить страх, – стал одним из самых ярких свидетельств его детской решимости.

После школы Олега призвали на флот. В военкомате ему прямо сказали, что отправляют в Кронштадт, «откуда в церковь не пойдёшь» – на острове не было ни одного открытого храма. Так власти пытались помешать юноше поступить в семинарию. Отслужив, он работал на Адмиралтейском заводе в Ленинграде, собирал корпуса судов.

Решение стать священником пришло осознанно, в период хрущёвских гонений на церковь, когда храмы массово закрывали. Отец Олег вспоминал: он решил пойти в священники, «чтобы ещё один храм не был закрыт», чтобы в нём совершалась служба. Он окончил Московскую духовную семинарию заочно, работая сторожем и пономарём на приходе.

В 1970 году состоялось рукоположение. Сначала, в день Вознесения, его посвятили в диаконы в Псково-Печерском монастыре. Через десять дней, на Троицу, в Троицком соборе Пскова его рукоположили в священники. Вокруг престола его водил отец Иоанн (Крестьянкин), будущий известный старец. Это стало духовной преемственностью, связывающей его с традицией старчества.

Первым местом служения отца Олега стало село Белое Дновского района, где священники часто менялись. Затем был храм Варлаама Хутынского, а позже – около 20 лет служения в Троицком соборе Пскова.

С 1991 года начался главный этап его служения – настоятельство в храме Святого Благоверного Князя Александра Невского в Пскове, построенном в 1908 году как храм Омского полка. Усилиями отца Олега этот храм был восстановлен и стал центром духовного окормления военнослужащих. Он оставался настоятелем более трёх десятилетий, до 2024 года, когда получил статус почётного настоятеля.

Его трудами были возрождены и другие святыни: храм Священномученика Климента Римского и Петра Александрийского на Ольгинской набережной, начато восстановление Пантелеймоновского монастыря, а с 1999 года – храма Пророка Илии в Выбутах, на родине святой княгини Ольги. При храме Александра Невского он собрал библиотеку (более 40 тысяч книг), создал музей боевой славы и музей церковной утвари, организовал воскресную школу и Александро-Невские чтения.

«Дивизионный батюшка»: служение в горячих точках

Отец Олег стал одним из первых российских священников, кто начал системно окормлять армию. Он лично выезжал в горячие точки – в период обеих чеченских кампаний, в Югославию и Сирию. В 2000 году он отслужил панихиду в самолёте по десантникам 6-й роты, погибшим в Чечне, и добился установки в храме позолоченных досок с их именами.

В 2002 году возглавил епархиальный отдел по взаимодействию с Вооружёнными силами, а в 2013 году был назначен помощником командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии по работе с верующими военнослужащими. За этот труд он одним из первых среди священников был удостоен Георгиевского облачения – особой награды для военного духовенства. Сирийский генерал, начальник местной десантной школы, после беседы с ним снял со своего кителя орденскую планку и приколол её на рясу батюшки, попросив его молиться и о сирийских десантниках.

Признание и последние годы

В 2015 году Олег Тэор был удостоен звания «Почётный гражданин города Пскова». В 2020 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла за многолетнее усердное служение церкви Христовой протоиерей Олег Тэор был удостоен права ношения второго креста с украшениями. В 2024 году губернатор Михаил Ведерников вручил ему медаль «За заслуги перед Псковской областью», а в 2025 году по поручению президента – орден Дружбы. До последнего времени, несмотря на возраст и болезни, он продолжал служить и общаться с людьми. Его жизненное кредо, по воспоминаниям, выражалось простым словом «надо» – и он шёл туда, где была нужда.

Для Пскова и для многих военнослужащих он был не просто священником, а «дивизионным батюшкой», восстановителем порушенных святынь и человеком, который всю жизнь шёл навстречу нужде – будь то в деревенском храме, в окопе или в возрождаемой обители.

«Это невероятно большая потеря для многих»

Смерть протоиерея Олега Тэора – значимая утрата для Псковской земли и для всех, кто знал его как «дивизионного батюшку», духовного наставника и восстановителя порушенных святынь. Но самое точное свидетельство о нём оставили не официальные некрологи, а сотни простых людей, для которых он был «родным нашим батюшкой».

В первые часы после горькой новости лента откликов наполнилась словами, в которых боль утраты смешалась с благодарностью. «Скорбит душа, просто разрывается от горестной новости. Не могу поверить. Родной наш батюшка. Я верю, что никогда не ослабеет молитва твоя о всех нас. Благодарю за всё. Люблю тебя очень», – написала Светлана Маршакова. «В это трудно поверить…» – вторит ей Вера Тимофейчева. «Это невероятно большая потеря для многих…» – отзывается Елена Крулевская.

Люди вспоминают не только масштаб его дел, но и личную близость: «Как он мне много помогал. Вечная память отцу Олегу», – пишет Владислава Андреевна. А Марианна Царукянц нашла слова, которые, пожалуй, точнее всего выражают суть его пути: «Ушёл к Господу настоящий воин Христов, добрый, мудрый и бесконечно любящий пастырь. Истинный светильник веры, духовный отец воинства. Батюшка оставил глубокий след в сердце каждого, с кем его сводил Господь».

Многие отметили символичность даты: отец Олег отошёл ко Господу в день Иверской иконы Божией Матери, которую особенно почитал. «Дорогой Батюшка Олег, Царствие Небесное Вам! Сладкого Рая! Сегодня Иверская Богородица! Вечный покой!» – написала Надежда Кошкина.

За каждой молитвенной формулой – «Упокой, Господи», «Царствие Небесное», «Вечная память» – стоит личная утрата. Для Пскова и для всех, кто знал отца Олега, эти слова – не формальность, а способ проводить любимого батюшку и засвидетельствовать, что его служение оставило след в сотнях сердец. И, как верят его духовные чада, молитва его о них не ослабеет.