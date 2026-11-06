Дети и родители смогут придумать собственную игру об истории Псковской области

17:32, 06 ноября 2026, ПАИ

С 22 по 29 ноября в Пскове пройдёт семейная мастерская по созданию настольных игр, посвящённых истории, культуре и достопримечательностям Псковской области. К участию приглашают семьи с детьми, которые хотят вместе проявить творческие способности и больше узнать о родном регионе, сообщили ПАИ в детском технопарке «Кванториум Псков».

Команды должны состоять из двух-пяти человек, причём хотя бы один участник должен быть в возрасте от 6 до 17 лет.

Программа объединит очные занятия в «Кванториуме» и самостоятельную работу дома. 22 ноября состоятся открытие мастерской, инструктаж, мастер-классы и предварительная защита игровых концепций. С 23 по 28 ноября участники будут дорабатывать свои проекты, а 29 ноября, в День матери, представят готовые игры экспертному жюри. Также запланированы тестирование разработок и награждение победителей.

Семьям предложат три направления: игры-бродилки, игры на память и тактильные развивающие пособия в виде книжек-игрушек для дошкольников и младших школьников. В работах необходимо отразить исторические, культурные и экологические особенности Псковской области. Оборудование и расходные материалы для создания прототипов предоставят организаторы.

«На площадке «Кванториума» уже во второй раз пройдёт конкурс по разработке игр, и по опыту можно сказать, что это очень объединяющее мероприятие для всей семьи. Радостно видеть, как дети и родители увлечены одним делом, болеют за результат и поддерживают друг друга», – отметила директор технопарка Надежда Григорьева.

Все команды получат дипломы, а победителей и призёров наградят памятными призами. Лучшие игры, наиболее точно и творчески раскрывающие особенности региона, издадут небольшим тиражом и передадут в городские библиотеки.

Участие бесплатное. Заявки принимают до 16 ноября 2026 года включительно. Конкурсного отбора нет, зарегистрироваться можно через электронную форму. Подробности опубликованы в сообществе детского технопарка «Кванториум Псков» в соцсети «ВКонтакте».