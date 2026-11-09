Ветеранов СВО и их близких в Псковской области научат применять искусственный интеллект

16:01, 09 ноября 2026, ПАИ

Вебинар «Искусственный интеллект в повседневной жизни ветерана» для участников специальной военной операции и членов их семей состоится 13 ноября в 15:00. Мероприятие организуют Российская ассоциация франчайзинга и университет «Синергия» в рамках проекта «Развитие предпринимательства среди ветеранов СВО», сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

Участникам расскажут, как с помощью искусственного интеллекта быстрее и проще решать повседневные задачи – как личные, так и связанные с жизнью семьи. В программе запланированы практическая лекция с демонстрацией конкретных примеров и ответы на вопросы.

Спикерами выступят ветеран СВО, руководитель проектов университета «Синергия», участник всероссийского проекта «Твой Герой» и лектор проекта «СВОЙ путь» Андрей Голдобаев, а также директор по франчайзингу Николай Маркин. Он имеет десятилетний опыт развития проектов в сферах общественного питания, детского образования, красоты, бытовых услуг и розничной торговли. За это время специалист помог упаковать более 20 франшиз.

Университет «Синергия» сотрудничает с Областным центром занятости населения Псковской области в сфере переобучения. Кадровые консультанты сопровождают ветеранов на пути к трудоустройству и предпринимательству – от профориентации до открытия собственного дела.

Специалисты центра помогают оценить, подходит ли человеку предпринимательство, разобраться в мерах господдержки, оформить социальный контракт, зарегистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, а также подобрать программу обучения по направлению «Предпринимательство».

Вебинар пройдёт в онлайн-формате на базе кадровых центров региона. По итогам мероприятия участники получат сертификаты на прохождение онлайн-обучения «Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» от университета «Синергия».