Служба и спасение: псковские полицейские – герои повседневности

10:33, 10 ноября 2026, ПАИ

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Полицейские не только ведут борьбу с преступностью и следят за порядком на улицах: они всегда готовы прийти на помощь – будь то спасение роженицы, помощь заблудившимся в лесу или тушение пожара. К празднику Псковское агентство информации собрало несколько историй о буднях сотрудников полиции.

Счастливый финал

Экипаж отдельной специализированной роты ДПС нёс службу на 337-м километре трассы в Островском районе. Внезапно к инспекторам обратился взволнованный водитель: он просил помочь как можно быстрее добраться до роддома. В этот момент его беременная жена уже рожала, а до медучреждения оставалось порядка 30 километров.

Опасаясь, что они не успеют вовремя, мужчина обратился за помощью к полицейским. Инспекторы сразу связались с дежурным и включили проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, чтобы сопроводить автомобиль до перинатального центра. Там будущую маму передали медикам.

После этого сотрудники ДПС вернулись к службе, а вскоре семью ждало счастливое событие – рождение дочери Мии.

Счёт шёл на минуты

Ещё один случай произошёл в Пскове на улице Юбилейной. Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову в экстренном порядке сопроводил автомобиль с тяжелобольным в медицинское учреждение.

При несении службы сотрудники полиции увидели в автопотоке две машины, которые вызывали беспокойство своим хаотичным движением. Было принято решение об их немедленной остановке. Оказалось, что в салоне одного из автомобилей находился пассажир с явными признаками инсульта.

Полицейские незамедлительно передали информацию дежурному и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, оперативно сопроводили автомобиль до приёмного отделения больницы, где передали пациента медицинскому персоналу.

Справились с огнём

А на Рижском проспекте в Пскове полицейским пришлось тушить автомобиль. Патрулируя улицы города, автоинспекторы заметили густой чёрный дым над дорожным затором. Включив звуковые и световые сигналы, полицейские оперативно прибыли на место происшествия.

Из-под капота Volkswagen Passat вырывалось открытое пламя. Владелец автомобиля безуспешно пытался потушить огонь самостоятельно. Сотрудники ДПС передали информацию в дежурную часть, после чего с помощью огнетушителя из патрульной машины полностью ликвидировали возгорание до прибытия пожарного расчёта МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

После тушения автоинспекторы обеспечили безопасность движения на оживлённом участке и помогли водителю переместить повреждённый автомобиль в безопасное место. Мужчина поблагодарил полицейских за своевременную помощь. Видео загоревшегося посреди пробки автомобиля в Пскове опубликовано здесь.

Девочку вернули домой

В Печорском районе искали 12-летнюю девочку. Полицейские МО МВД России «Печорский» совместно с волонтёрами нашли её. В поисках пропавшей также принимали участие поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», АНО «Дружина», волонтёры, сотрудники администрации Печорского округа и глава округа Валерий Зайцев.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В полиции выразили благодарность всем неравнодушным жителям региона, а также представителям средств массовой информации, оказавшим активное и заинтересованное содействие органам внутренних дел в розыске.

Вывели из леса

Похожая история произошла и в псковском лесу. Сотрудники полиции нашли заблудившуюся в лесу 77-летнюю пенсионерку в Псковской области. Местная жительница рассказала, что её мать ушла за грибами утром и не вернулась. На поиски заблудившейся псковички незамедлительно выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.

Полицейские установили местонахождение женщины по её мобильному телефону. В ходе разговора она описывала особенности местности, где находилась. В свою очередь сотрудники координировали её действия и поддерживали до момента обнаружения.

В результате организованных поисковых мероприятий местная жительница была найдена. Сотрудники патрульно-постовой службы вывели потерпевшую к дороге, где её уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

Вандалов нашли

В Локне полицейские установили причастных к вандализму. Неизвестные повредили благоустроенную территорию у домов № 3 и 5 на улице Советской в посёлке Локня. Полицейские незамедлительно начали проверку и установили причастность двух несовершеннолетних к повреждению объектов на благоустроенной территории: фонтана, деревянной фигуры и качелей.

Дознаватели отделения полиции «Локнянское» возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Спасение малыша Винсента

Ещё один случай произошёл в Великих Луках. Сотрудник патрульно-постовой службы спас маленького шпица по имени Винсент, на которого на улице напала сорвавшаяся с поводка немецкая овчарка.

Полицейский проезжал мимо на патрульном автомобиле и заметил женщину, на которую кидалась крупная собака. Сначала ему показалось, что овчарка нападает на саму женщину. Однако, бросившись на помощь и схватив агрессивного пса, сотрудник полиции понял, что его цель – маленький шпиц.

Полицейский разжал челюсти овчарки и освободил Винсента. Хозяйка забрала питомца и отнесла его подальше от напавшей собаки.

Пока сотрудник полиции удерживал собаку, из соседнего магазина вышла её хозяйка. Она успокоила питомца, снова взяла его на поводок и пообещала ответственнее относиться к выгулу.

Работа с молодым поколением

Помимо оперативной работы, полицейские ведут и общественную. В Псковской области был организован XII Молодёжный антинаркотический форум «Доброволье.60». Мероприятие проходило на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря: в течение трёх дней более 100 волонтёров, педагогов и учащихся из 16 муниципалитетов региона работали над формированием безопасного будущего для молодого поколения.



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области







Для участников организовали познавательные лекции, открытые диалоги с экспертами, практические тренинги и антинаркотические квесты. Кроме того, на форуме прошёл конкурс видеороликов антинаркотической социальной рекламы, где волонтёры смогли проявить свой творческий потенциал.

А ещё псковские полицейские организовали тематический кинолекторий для молодёжи, провели региональный этап конкурса «Безопасное колесо» и многое-многое другое. В том числе обеспечивали охрану общественного порядка на массовых мероприятиях и проводили различные профилактические акции, как, например, «Крепче чая ничего».

От имени всех псковичей сердечно поздравляем сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником. Ваша служба – это не просто работа, а настоящее призвание, требующее мужества, самоотдачи и верности долгу. Каждый день вы стоите на страже закона и порядка, защищаете покой и безопасность жителей нашего древнего и славного города. Мы искренне благодарны вам за профессионализм, за готовность прийти на помощь в любой ситуации. Ваши добрые дела и подвиги – пример для всех нас.