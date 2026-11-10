«Мама, которая не бросает»: как в Псковской области сохраняют семьи

13:42, 10 ноября 2026, ПАИ

В России сотни семей ежегодно сталкиваются с кризисом, который может привести к разлуке с детьми. Но часто достаточно просто протянуть руку помощи. «Детская деревня» уже более 15 лет доказывает: кризис – это не приговор, а точка роста, если рядом есть кто-то, кто протянет руку. Идея «Детских деревень» родилась в послевоенной Австрии. В 1949 году поняли простую истину: детям-сиротам нужны не казённые стены интерната, а мама и дом, где их любят по-настоящему. Первая такая деревня появилась в городе Имст. В России движение началось в 1996 году в подмосковном Томилино. Сегодня в стране действует сеть таких проектов, и один из самых активных центров этой работы находится в Псковской области.

Здесь, в деревне Борисовичи, уже более 15 лет работает служба, предотвращающая отказы от детей. Ведь подавляющее большинство сирот в России – социальные: дети, у которых родители живы, но не могут о них позаботиться из-за незнания, как действовать в кризисе. Работа псковской службы – это профессиональное семьесбережение. Только в 2025 году в учреждениях соцзащиты Псковской области на учёте стояло 477 семей, в которых воспитывались более тысячи несовершеннолетних. «Детская деревня» помогает подобным семьям остаться вместе. Только за 2025 год комплексную помощь здесь получили 485 семей: 779 детей и 908 взрослых.

В масштабах страны за годы работы программы профилактики организация поддержала более 19 тысяч семей, сохранив родной дом для 30 тысяч детей. И Псковская область здесь – один из самых активных регионов. За каждой цифрой стоит история людей, которые смогли остаться вместе.

Случай, который изменил всё

История службы профилактики социального сиротства в Пскове началась с одного звонка из перинатального центра. Молодая девушка, сама выросшая в системе интернатов, родила ребёнка. Но вместо того чтобы готовиться к материнству, она планировала вернуться к прежней жизни. Ребёнок для неё был неожиданным поворотом, который не вписывался в её планы.

Специалисты поняли: обычные лекции о воспитании здесь не помогут. Девушке нужно было не короткое нравоучение, а безопасное пространство и время, чтобы научиться быть мамой. Так появился первый дом кризисного размещения. Сегодня эта девушка успешно воспитывает своего ребёнка. А проект «Моя мама» стал флагманом работы организации.

«Наша задача – не осудить, а поддержать в самый ответственный момент, чтобы ребёнок остался с родителем», – говорит Игорь Соловьёв, директор «Детской деревни – SOS Псков».

Как работает система помощи

Важно разграничивать: служба не заменяет полицию или экстренные службы в случаях прямого насилия или угрозы жизни. Их зона ответственности – ситуации, где семьи хотят справиться, но у них катастрофически не хватает ресурсов: знаний, денег, жилья или поддержки близких.

Индивидуальный план, а не шаблон

Каждая семья уникальна. Когда мама обращается за помощью, с ней встречается специалист по социальной работе. Он проводит глубокую первичную оценку: в каких бытовых условиях они живут, есть ли работа, как чувствуют себя дети. Специалист спрашивает не только о проблемах, но и о том, как семья проводит время вместе. Часто выясняется, что близкие люди даже не ужинают за одним столом, не разговаривают и не знают, что происходит друг с другом. Семья живёт в полной изоляции: нет друзей, не с кем оставить ребёнка, нет понимания своих прав.

На основе этой информации составляется индивидуальный план сопровождения сроком от года до трёх лет. В работу включаются психологи, юристы и социальные педагоги. Специалисты знают: настоящая семья строится не на героических подвигах, а на простых вещах – вроде совместного ужина или поездки за ягодами. И именно этому учатся подопечные.

Дом кризисного размещения: больше, чем просто крыша над головой

Для Псковской области это уникальное место. В программе работают два дома кризисного размещения – двухэтажные коттеджи, которые становятся временным домом для семей, предоставляя им пространство для восстановления.

Условия: у каждой семьи есть своя комната – личное пространство, где можно уединиться. Есть общая кухня и гостиная. Проживание бесплатное.

у каждой семьи есть своя комната – личное пространство, где можно уединиться. Есть общая кухня и гостиная. Проживание бесплатное. Срок: стандартный – три месяца, как правило, за это время семья успевает решить накопившиеся проблемы: найти жильё, разобраться с документами.

стандартный – три месяца, как правило, за это время семья успевает решить накопившиеся проблемы: найти жильё, разобраться с документами. Кто может заселиться: организация принимает не только одиноких мам, но и полные семьи, а также бабушек или дедушек. Важно не разлучать родных, поэтому под одной крышей могут временно жить все близкие родственники с несовершеннолетними детьми.

организация принимает не только одиноких мам, но и полные семьи, а также бабушек или дедушек. Важно не разлучать родных, поэтому под одной крышей могут временно жить все близкие родственники с несовершеннолетними детьми. Главное правило: организация предоставляет безопасность и жильё, но не берёт на себя бытовое обеспечение. Мама сама готовит, убирает и учится вести хозяйство. Принцип работы прост: «даём удочку, а не рыбу». Помощь должна научить самостоятельности, а не создать зависимость. Продукты и одежда могут быть необходимы сегодня, но если не разобраться в причинах кризиса, через несколько недель семья может снова оказаться в той же точке.

Временное размещение даёт не только крышу над головой. Женщина получает возможность выдохнуть, обратиться к специалистам, привести в порядок документы, найти работу и постепенно подготовиться к самостоятельной жизни. Это важное отличие профессиональной помощи от разовой благотворительности. Продукты и одежда могут быть необходимы сегодня. Но если не разобраться в причинах кризиса, через несколько недель семья может снова оказаться в той же точке.

Помимо социальных работников, в доме работают волонтёры, а порой и священники (одно время в «Детскую деревню» приходили священники с их жёнами, матушками, и проводили беседы). Для многих подопечных, переживших тяжёлые утраты, духовная поддержка и возможность поговорить с батюшкой становятся важным шагом к внутреннему равновесию.

Решение проблемы «невидимок»

Одна из самых частых проблем выпускниц детских домов – отсутствие регистрации. Без прописки нельзя получить пособие на ребёнка, снять жильё или заключить договор. «Детская деревня» предоставляет временную регистрацию по месту пребывания на срок проживания в кризисном доме. Это маленький бюрократический шаг, который часто становится ключом к выживанию молодой семьи.

Что происходит после выезда?

Когда семья съезжает из кризисного дома, её не бросают. Специалисты составляют новый план сопровождения, потому что кризис за три месяца полностью не заканчивается. Поддержка продолжается до тех пор, пока семья не станет полностью самодостаточной.

Об «успешном выходе» из дома здесь говорить не любят. Считают по другому критерию: достигла ли семья самодостаточности к концу срока сопровождения. По данным организации, более 90 % семей, с которыми они работают, преодолевают кризис и становятся самостоятельнее.

История пожара и зимнего чуда

Не все подопечные – это истории про «нежелание» быть мамой. Часто это истории про беспомощность перед обстоятельствами. Одной зимой в перинатальном центре родилась недоношенная девочка. Её маме всего 21 год. Она сама выросла в интернате, её мать умерла, когда девушке было 18. Примера семьи перед глазами не было.

Ситуация была критической: дом, где она была прописана, сгорел. Комнату, которую она снимала до беременности, хозяйка потребовала освободить. Возвращаться после выписки было буквально некуда. Если бы не вмешательство специалистов, ребёнок мог попасть в учреждение просто потому, что у матери не было крыши над головой.

Сотрудники перинатального центра сами связались с «Детской деревней». Когда маму выписали, её встретили и привезли в дом кризисного размещения. У девушки не было ничего. Организация помогла с самым необходимым.

Через месяц юристы помогли оформить пособие и временную регистрацию. Местный благотворительный фонд передал необходимые вещи, а врач приходил осматривать малышку. План мамы стал предельно конкретен: получить пособие, снять жильё, а когда дочка пойдёт в сад, устроиться на работу по своим профессиям штукатура-маляра и повара. Но главное случилось уже тогда: дочка с ней.

Школа принимающих родителей: профилактика вторичных отказов

Параллельно с работой с кровными семьями организация ведёт проект «Школа приёмных родителей». Её цель – не просто выдать сертификат, а честно показать будущим родителям реальность. Порой проблема заключается в том, что дети из системы опеки имеют травмы, особенности развития и сложный характер, а иногда люди просто переоценивают свои возможности.

«Люди идут с благими намерениями, рисуя идеальную картинку. Но, сталкиваясь с реальностью, понимают: ресурсов не хватает», – отмечает Игорь Соловьёв.

Важно, что школа позволяет людям сказать «нет» ещё до того, как они возьмут ребёнка. Для организации это лучше, чем допустить возврат ребёнка в учреждение, который становится для него второй, ещё более тяжёлой травмой. Те, кто прошёл школу и взял ребёнка, получают дальнейшее сопровождение, чтобы предотвратить вторичные отказы, особенно в подростковом возрасте.

Чем может помочь обычный человек?

Специалисты организации подчёркивают: «Детская деревня» не является центром сбора гуманитарной помощи – у неё другая задача: не просто накормить сегодня, а научить жить самостоятельно завтра. Сбор вещей – важное и нужное дело, но эту нишу занимают другие организации. Если хочется помочь вещами или продуктами, их лучше передать через профильные организации, например в Детский фонд. Но важно не только помочь пережить момент, но и изменить траекторию жизни. В таком случае системная поддержка – жильё, работа, наставничество – это именно то, что может помочь вывести семью из кризиса навсегда.

Что действительно нужно:

Жильё. Самая острая проблема. Если вы готовы сдать квартиру семье из группы риска по договору – это настоящая адресная помощь.

Самая острая проблема. Если вы готовы сдать квартиру семье из группы риска по договору – это настоящая адресная помощь. Трудоустройство . Работодатели, готовые взять маму после кризиса, дают ей шанс на независимость.

. Работодатели, готовые взять маму после кризиса, дают ей шанс на независимость. Наставничество. Сейчас в сообществе более десяти «контактных семей». Например, один из добровольцев – многодетная мама, которая сама прошла через кризис, а теперь не только развивает свой маленький чайный бизнес, но и поддерживает вновь прибывших.

Сейчас в сообществе более десяти «контактных семей». Например, один из добровольцев – многодетная мама, которая сама прошла через кризис, а теперь не только развивает свой маленький чайный бизнес, но и поддерживает вновь прибывших. Специалисты . Деревня открывает кабинеты помощи в районах области. Если вы психолог, юрист или социальный работник, знайте: вы очень нужны.

. Деревня открывает кабинеты помощи в районах области. Если вы психолог, юрист или социальный работник, знайте: вы очень нужны. Партнёры среди НКО. Организации нужны не разовые подарки, а союзники, готовые работать с семьями долго и вдумчиво, используя технологию длительного сопровождения. Совместные проекты с другими фондами и центрами позволяют охватить больше подопечных и решать их проблемы системно.

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Как обратиться за помощью

Если семья не справляется с воспитанием ребёнка, важно не ждать, пока ситуация станет критической. В «Детскую деревню – SOS Псков» можно обратиться за консультацией и узнать, какие варианты поддержки доступны.

Адрес: Псковская область, Псковский район, деревня Борисовичи.

Телефон: (8 8112) 29-62-83.

Email: pskov@sos-dd.ru.

Важно: Если ребёнку непосредственно угрожает опасность, необходимо обращаться в экстренные службы (например, в полицию). Социальные специалисты могут подключиться к ситуации, но они не заменяют органы правопорядка в случаях риска для жизни.

Социальное сиротство – это не всегда история о плохих родителях. Чаще это история о людях, которые оказались одни в трудной ситуации. «Детская деревня – SOS Псков» делает то, что не всегда получается у большой государственной машины: она даёт длительное, человеческое сопровождение. Ведь для ребёнка главное – уверенность в том, что его не бросят. И когда эта уверенность приходит к маме, вместе с ней начинает «оттаивать» и малыш.

Если вы узнали в этом описании свою ситуацию – не бойтесь обратиться за помощью. Если вы хотите помочь – знайте: ваш вклад будет не каплей в море, а кирпичиком в фундаменте чьей-то новой жизни.