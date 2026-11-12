«Космические корабли», первый полёт лебедя и фотосессия с хищником: удивительная рыбалка на Чудском озере

15:48, 12 ноября 2026, ПАИ

Рыбалка в середине осени на Чудском озере выдалась весьма интересной. Удивляли и погода – штиль с густыми туманами, чередовавшийся с сильными ветрами, и окунёвые уловы – от совсем скудных до великолепных. И не только озёрный полосатый горбач клевал, в конце октября проявила себя и чудская щука.

Начало октября для псковских рыболовов оказалось просто шикарным: золотая осень на пару с бабьим летом и с великолепным окунёвым клёвом на просторах Чудского озера. О сказочной погоде, о массовом паломничестве рыболовов к осенним берегам Чудского озера и об отличной рыбалке 3 октября я уже рассказывал нашим читателям. Побывав на такой рыбалке или насмотревшись красивых видео и фотоотчётов счастливых рыболовов, в первой половине октября желающих порыбачить на Чудо-озере было очень много, но вот прежних феерических уловов уже не стало. И лишь к концу месяца, вместе с наладившейся погодой, в лучшую сторону изменились и уловы.

После отличной рыбалки 3 октября я с товарищами ещё четырежды побывал на Чудском озере, в южной его части. И итоги этих рыбалок в нашей компании были самые разные – от почти нулевых до очень даже приличных, от нескольких окуньков до полутора десятков килограммов толстого чудского окуня. Интересовала нас не только рыбалка, но и почему-то неубранные заколы в запретной километровой зоне (а ведь с 20 октября по 20 ноября идёт нерест сига и ряпушки), а также появившиеся шлагбаум, предупреждающие плакаты и разворачивающаяся стройка в живописном бору на восточном берегу Залахтовского залива Чудского озера. Об этом и не только – в двух частях моего рассказа…

Нулевая рыбалка

08.10.26. Чудское озеро и Раскопельский залив. На берег залива у деревни Подлипье на этот раз приехал один. Но это из дома один, а на берегу рыболовов уже было немало. Я, как и большинство, с самого раннего утра торопился в озеро, пока не поднялся ветер. На берегу встретился с Алексеем, с которым познакомился в этом году на открытии сезона. Он напросился «сходить в море» со мной. Алексей меня, оказывается, давно знает, как, впрочем, и многие другие рыболовы. Тогда, в июне, он мне повстречался с хорошим уловом судаков, и я его попросил, если он не против, сфотографироваться, а заодно обменялись телефонами. Ну, а сегодня встретились уже как хорошие знакомые.

Над озером густая молочная пелена и приличный юго-западный ветер. Предполагал, что ветром быстро сдует туман, но он плотно так и продержался часов до одиннадцати. Наша первая окунёвая точка оказалась занята – ровно над «пупком» стояла лодка с двумя рыболовами, рыбачившими в заброс. Покрутились вокруг них – и неудобно, и не клюёт. У нас не клюёт, а двое «джигитов» некрупных окуньков потаскивали.

Перебрались на вторую точку, и тоже ноль. Давненько такого никакого клёва не бывало. На более дальние точки не пошли – ветер усиливался, да и я по бензину на большие расстояния сегодня не рассчитывал. Алексей поймал одного хорошего, весом за полкило, окуня. Но одна поклёвка, одна рыбина за более чем два часа рыбалки – это ни о чём. Вернулись на первую точку: «джигиты» реденько, но окуньков потягивают, а у нас – ноль.

Рыба, улучшающая настроение

Вернулись в залив. Около часа вместе с Алексеем джиговали и на камнях, и на ракушечнике: результат тот же – ни поклёвки. Дальше наши дорожки с моим напарником разошлись. Я подорожил часа полтора в восточном плёсе, поимел два удара, но ничего не засеклось. От одного удара, крепкого и неожиданного, чуть спиннинг не улетел за борт. Долго я в этом месте крутился, но…

Перебрался на другие камни, дорожа по пути. Но за три километра дорожки не было ни поклёвки, ни удара, ни намёка на что-то подобное. Долго искал Венин камень. Камешек небольшой, и стать по отношению к нему нужно очень точно и правильно. Раза три заходил к нему, ветер мешал, но всё же заякорился. А дальше опять очень долго нащупывал джиг-головкой этот умело скрывающийся от меня камень. А как только пару раз точно в него попал, так два судака подряд и выудил.

Первому клыкастому очень обрадовался. И хотя он оказался всего около полутора килограммов весом, но я очень соскучился по судачьим поклёвкам – с июля на мои крючки судаки не попадались. И когда случилась поклёвка с резким ударом и мощным прижимом ко дну, то я сразу понял – это он, судак. Ура!

А второй поклёвке я обрадовался ещё больше. Во-первых, не ожидал, что на следующем же забросе опять будет узнаваемая и очень желанная поклёвка. А во-вторых, эта поклёвка была гораздо злее первой, и мне пришлось повозиться с добычей не менее трёх минут, а то и более. Давно я не слышал звук повизгивающего фрикциона катушки, давно так не гнулся спиннинг, давно не ощущал такой приятной тяжести в руках. С трудом и не с первого раза затащил судака в подсачек. Хорош! Трёшка, не меньше. «Ну, не два же судака там возле камня было?» – так мне подумалось. И ещё около часа я и так и этак швырял приманку и в камень, и вокруг него, но оказалось, что на этом все судаки и закончились.

Настроение после поимки клыкастых у меня резко улучшилось, как и погода – ветер стих, яркое солнце в зените, тепло, а потому решил проверить троллингом западный плёс залива у деревни Мды. Проверил. Поймал четыре щучки красивого осеннего золотистого цвета, но взял только одну, да и та не более 800 грамм весом. В 16 часов рыбалку закончил. Судаки выручили, а так был бы полный провал.

Окунь, эхолот и щука

15.10.26. Чудское озеро и Раскопельский залив. У товарищей не получилось, и на рыбалку я опять отправился в одиночестве. Машин у подлипьевской лесопилки было немало, штук 15 точно. Ещё разгружаясь, заметил знакомый катер с надписью «порта приписки» «Мда». Именно он прошлый раз оккупировал «нашу» первую точку. Неужели я опять его там обнаружу? Они примерно на полчаса раньше меня вышли на воду. Так и получилось – опять та же лодка в том же месте и в тот же час. Прошёл три раза рядом, не мешая их лову, поймал одного двухсотграммового окунька и, долго не раздумывая, направился на другую точку – очень неудобно ловить троллингом, когда в центре окунёвого места стоят «джигиты».

Окунь клевал слабенько – за три часа я поймал всего с десяток, но размер попадался хороший, по 300–500 грамм, а пара полосатых и вовсе грамм по 700–800 оказалась. Но уж очень редки сегодня окунёвые поклёвки.

В 13 часов вернулся в залив, предполагая встретиться со щукой, ведь по всем моим многолетним наблюдениям пора ей там быть, да и прошлая встреча с судаками тоже питала надеждой. Половину остававшегося времени дорожил, а половину джиговал. В заливе в эхолоте увидел несколько больших пятен белой рыбы. Это верный и хороший признак: рядом с белой мирной рыбой обязательно должна держаться и хищная, особенно щука это любит. Но клевала она в этот день очень редко. За пару часов троллинга в самых перспективных местах залива у меня была лишь одна поклёвка – выудил двухкилограммовую зубастую хищницу. И всё. С кем потом на берегу ни разговаривал – и у них в заливе очень слабенько или вовсе никак.

Задом наперёд, или Встреча с солидным хищником

А вот джиг меня опять порадовал, хотя на него поймал лишь одного пятисотграммового окуня. Радость доставила огромная рыбина, с которой я возился несколько минут. Поклёвка на судачьем месте была какая-то странная, вялая и совсем не похожая на поклёвку клыкастого хищника. Но потом с каждой секундой сопротивление стало возрастать, фрикцион зажужжал, спиннинг изогнулся почти в критическую дугу и кто-то очень солидного размера стал энергично стаскивать шнур с катушки.

Через спиннинг мне в руку передавались частые, мощные, но короткие рывки, шнур не широко, но водило из стороны в сторону. «На судака не похоже, а тогда кто? Кроме крупной щуки больше некому. Но и на поведение зубастой разбойницы тоже не очень похоже», – так вот рассуждаю и тяну. С трудом подтянул рыбину к лодке, стал её поднимать и глазам своим не верю: кто-то огромный идёт к лодке… хвостом вперёд. Сначала на поверхности показался хвост, и не сразу можно было понять, чей он. Но тут же я разглядел толстенную тёмную спину и серебристо-оливковый бок, а главное – увидел растопыренные, как у дракона, грозные спинные плавники. Судак! Точно, клыкастый попался! Но как странно он подцепился – то ли я его забагрил где-то в районе анального плавника, то ли шнур каким-то образом обмотало вокруг хвоста.

Головы я так и не увидел, на поверхности она так и не показалась, и судаку удалось уйти после очередной энергичной попытки. Конечно, я расстроился, но совсем ненадолго. Молодец, клыкастый! Не сдавался, боролся и добился свободы. Толстый, большой был судак, по моим прикидкам, килограммов пять в нём точно должно было быть. После такого схода я больше часа джиговал на этой же точке, но, увы, ничего, кроме ярко-зелёного полукилограммового окуня.

Музей под открытым небом

Судак задержал меня на воде дольше, чем я рассчитывал. А хотел ещё заехать на берег залива Лахта и лично посмотреть на то, о чём слышал уже не от одного рыболова. Рассказывали они, что к восточному берегу этого залива, к самому его живописному месту, поросшему высоким сосновым бором, теперь и подъезд, и проход запрещены. Там установили шлагбаум, запрещающие плакаты, охрана появилась, а предполагается там построить, с их слов, археологический музей под открытым небом. Пока я собрался, уже и смеркаться начало. Но решил, поеду, а то когда я ещё там побываю, может, до зимы уже и не получится.

Остановился у шлагбаума. Да, доступ к берегу ограничен, я увидел и аншлаги запрещающие, и целый ряд палаток, шатров каких-то. На берегу, по самому краю соснового бора, на живописных возвышенностях под прекрасными соснами, именно там, где мы в прошлом году разбивали свой палаточный лагерь во время открытия водно-моторного сезона, разворачивается стройка. Уже сооружены и два красивых ярко-серебристых домика экзотического вида, стилизованных то ли под инопланетные космические корабли, то ли под какие-то не менее фантастические обитаемые капсулы.

Чуть дальше – сруб большого деревянного дома. Повсюду следы стройки: стройматериалы, инструменты и механизмы. Я покричал, посвистел, прошёл почти всю площадку. И никого вокруг. Достал телефон, сфотографировал всё, что мне было интересно, и направился на выход. И уже подходя к машине, позади себя услышал чей-то голос. На дальнем краю этой площадки появился человек в камуфляже. Видя, что я уже собрался уезжать, он махнул рукой. Но я вернулся, так как было очень интересно поговорить.

Поговорили, но вопросов только прибавилось. Позже, в начале ноября, исчерпывающие ответы на них мне дал известный псковский археолог, действительный член Русского географического общества Александр Валерьевич Михайлов. Разговор с ним оказался очень интересным и довольно продолжительным, а потому расскажу вам о нём, мои уважаемые рыболовы и читатели, в ближайшее время на страницах ПАИ. А сегодня продолжу повествование о моих октябрьских рыбалках.

Полосатый рекорд

29.10.26. Чудское озеро и Раскопельский залив. Выходили на воду, как всегда в октябре, от лесопилки в деревне Подлипье. Машин было не много – штук шесть-семь. Погода хорошая – лёгкий южный ветерок, температура воды – +9 градусов, воздуха – +7. Проверили свои точки у ветряка и в пяти километрах прямо от Жирогла. Клевало везде, но клёв был ниже среднего. Дмитрий килограммов 10 наловил, я – вдвое меньше. Крупного окуня в наших уловах было не очень много, тем не менее товарищу удалось поймать одного полосатого разбойника весом ровно 1 кг. В нашей компании это рекорд нынешнего осеннего сезона, а также в его улове были 3–4 штуки по 500–600 грамм весом.

Шило в мешке не утаишь

У меня же рыбалка не заладилась с самого начала. На первой же точке успешно оборвал лучший воблер из моего арсенала – последний крэнк от «Страйк Про» приказал долго жить. И опять зацепился всё за ту же частично замытую брошенную сеть в центре первого окунёвого места. Этой осенью я там оставляю уже четвёртый воблер – ровно по одному на каждой рыбалке.

Перебрался на другое место. А дальше очень долго подбирал другой воблер, и никак было не подобрать – то до дна не достаёт (а по характеристикам должен бы), то игра совсем никакая, а то и вовсе раз за разом всплывает на поверхность вместо того, чтобы работать на нужной глубине. На одном спиннинге у меня стоял воблер от «Касадаки», и он очень хорошо работал, а вот на втором часа два ничего не получалось, пока не поставил воблер восьмиметрового заглубления. И на него стало клевать сразу же. Но и с ним тоже не всё было гладко – клевало хорошо, но почти только мелкий окушок 150–200 граммов весом.

Ближние точки нас не удовлетворили – уж очень редко клевало, и мы отправились повыше в озеро, там тоже у нас помечено много интересных окунёвых мест. На одном из них в пяти километрах от берега повстречались с рыболовом, ловившим окуня на «дёргалку», или, как ещё этот способ называют, «на тройники». Клевало у него неплохо, но всё, что он поймал на моих глазах, был мелкий или средненький окунёк. Но не этим запомнился рыболов-незнакомец. Мы с Дмитрием, когда шли сюда, ещё издалека заметили, что там, где-то примерно на «нашей» точке, маячат две лодки. И точно, именно на нашем «пупке» стояла одна из них. Вернее, она не стояла, а с подводным якорем-парусом сплавлялась потихоньку по ветру, и мужчина ловил «дёргалкой».

Я, стараясь не мешать, не доходя до его лодки метров 20, поздоровался и громко спросил: «Ну как, клюёт?» Рыболов что-то ответил, но я не разобрал и ещё громче переспросил. И опять ответа не разобрал. Подошёл чуть ближе и третий раз задал тот же вопрос. И наконец-то расслышал. С улыбкой на лице «дёргальщик» ответил, наверное, то же, что отвечал мне и раньше: «Не скажу!» Я опешил от такого ответа и сразу даже не сообразил, как на него отреагировать. Так в недоумении и удалился от него. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь: и у него клюнуло, он вытащил средненького окушка, одновременно и у меня спиннинг загнуло, и я выудил полукилограммового полосатого.

Я и сразу предположил, что человек, наверное, врать не хочет, а напрямую, что клюёт, не говорит. Но разве такая тайна долго продержится? Именно здесь проходит гряда камней с ракушечником, на метр-полтора выступающая над дном, и именно вдоль неё здесь часто держится хороший окунь. Вдоль и даже поперёк гряды у нас стало поклёвывать, хороший окушок попадался, но клевало всё-таки редко. У улыбающегося рыболова клевало чаще, но размер окуня был некрупный. Слабый сегодня клёв: и окунь редко попадается, и ни одной щуки ни у кого из нас не клюнуло. И я, оставив Дмитрия, умчался в залив, с надеждой на новую встречу с убежавшим от меня судачищем на прошлой рыбалке. Два часа я джиговал на своих точках, но впустую – ни одной поклёвки не услышал и не увидел.

На берегу повстречался со своим давним хорошим знакомым, и у него с напарником, оказывается, очень даже неплохой улов: килограммов по 10 среднего и крупного окуня наловлено. Рыбачили они километрах в восьми от Жирогла, напротив Драготины на отводной поводок.

Лебединый полёт

Первый полёт молодых лебедей

Удивили две ситуации в этот день. Первая – у острова Пыпно повстречались с семейством лебедей: два взрослых лебедя и пять молодых уже крупных, но ещё серо-коричневых и не до конца оперившихся. Так получилось, что ни мы, ни птицы из-за острова не видели друг друга и встреча произошла неожиданно. Наши лодки, выскочившие из-за камышей, оказались буквально в 20 метрах от благородного семейства, и мы непроизвольно напугали их.

Молодые лебеди кинулись врассыпную, часто взмахивая большими крыльями и громко шлёпая лапами-ластами по воде. Они долго разбегались-разгонялись, а взлететь не могли. Мне подумалось: «Нет, они ещё летать не умеют, ещё не время». Но к моей радости два лебедя после очень длинного разбега по воде всё же оторвались от поверхности и… полетели. Летели они невысоко, максимум в метре над водой. И, наверное, это был их первый самостоятельный полёт. Из пятерых молодых лебедей взлетели только двое, трое после неудачной попытки почти сразу приводнились, а взрослая пара оставалась на месте и, как мне показалось, не особенно обеспокоилась за свой разбежавшийся и разлетевшийся молодняк.

Ну, теперь дело пойдёт – одни научились, за ними и другие потянутся. Примерно месяц молодые лебеди ещё будут учиться летать, их крылья окончательно окрепнут и покроются маховыми перьями, научатся летать клином в большом лебедином строю и перед ледоставом отправятся на юг.

Многие мои знакомые почти после каждой рыбалки меня спрашивают: «А где же твой друг Кеша? Что с ним? Видел ли ты его?» И у меня такой же вопрос в голове. Но с июля я одинокого лебедя больше не видел. На нескольких осенних рыбалках я специально проплывал возле тех камышей, из которых он появлялся и куда исчезал после наших летних встреч. В этом же месте иногда встречалась лебединая семья из двух взрослых и четырёх молодых лебедей. И я даже пытался несколько раз подозвать своего знакомца – вдруг это он и его семья: «Кеша, Кеша, плыви ко мне, я привёз для тебя угощение». Но никто не откликался на мой призыв и даже попыток поплыть в мою сторону не предпринимал. Думаю, с моим Кешей ничего плохого не случилось, а просто он обрёл семейное счастье и теперь всецело погрузился в заботы о подрастающем поколении.

Промысел разрешён?

Теперь о неприятном – в километровой зоне Чудского озера у деревни Раскопель до сих пор не убраны заколы (разновидность рыболовных сеточных снастей). После рыбалки я через мессенджер задал вопрос начальнику псковской рыбоохраны Ольге Большаковой.

«Ольга Сергеевна, добрый день. Вчера, 29.10.26, я с товарищами побывал на Чудском озере, выходили от лесопилки деревни Подлипье через пролив Жирогло и рыбачили в двух, в трёх и в шести километрах от берега напротив деревни Раскопель. И у меня возник вопрос. В километровой зоне неподалёку от пролива Жирогло в сторону деревни Раскопель до сих пор стоят два закола (чуть позже обнаружился и третий) обозначенных и флажками, и поплавками. Может, я чего-то не понимаю, но в километровой зоне с 20 октября по 20 ноября рыбалка и промысел (?) запрещены. Тогда почему заколы там до сих пор находятся? Видел вчера и лодку рыбинспекции, прошедшую мимо этих заколов без всякого к ним интереса. Расстояние я не измерял, но, на мой взгляд, первый закол (ближе к Жироглу) установлен точно ближе одного километра к берегу, а второй частично в километровой зоне. Разъясните, пожалуйста, ситуацию с этими заколами в нерестовой зоне. И даже если эти заколы стоят, к примеру, в 1100 метрах от берега, они очень сильно влияют на нерест сиговых, так как по-любому находятся на путях миграции сига и ряпушки к местам нереста».

31.10.26. Чудское озеро. Ездили втроём. Погода позволила выйти «в море», и мы вновь, на этот раз втроём, отправились за окунем. И на первой же точке, той самой, злополучной, я опять потерял воблер. На прошлой рыбалке зарёкся: «Больше на первую точку ни ногой». И на тебе – опять. А ведь изначально принципиально не планировал сюда заходить. Но перед тем, как приступить к рыбалке, решил точно измерить расстояние, на котором установлены заколы в километровой береговой зоне, чтобы разговаривать с начальником псковской рыбоохраны более предметно.

Подошёл к первому заколу, потом ко второму. С использованием навигационной программы Guru Maрs вымерял расстояние от флажков до берега. Получилось, что первый закол установлен в 667 метрах от берега, а второй – в 848 метрах. На следующий день я вновь обратился к начальнику псковской рыбоохраны Ольге Большаковой, приложив к прошлому письму скриншоты своих измерений. И уже через два часа получил ответ. Надо отдать должное Ольге Сергеевне, она всегда на мои вопросы отвечает быстро и по существу. В этот раз она сообщила, что заколы установлены законно. На что последовала моя недоумевающая реакция, но об этом я расскажу вам отдельно в ближайшем выпуске очередной рыболовной странички. А сейчас вернёмся к рыбалке…

Так как второй закол располагался почти напротив ближайшей «моей» окунёвой точки, я подумал: «Ну, не проплывать же мимо?» Подойдя через пару минут к обозначенному в смартфоне месту, распустил оба спиннинга. И ведь понимал, чем это может закончиться, но совершенно не ожидал, что это произойдёт на первом же проходе. Вот, блин! Мало того что воблер потерял, так ещё умудрился и кончик спиннинга сломать. Всё, на первую точку теперь меня никто и никаким калачом не заманит: пять воблеров за пять рыбалок – это, наверное, всем рекордам рекорд, ни разу за все годы рыбалок за один сезон открытой воды я не имел таких потерь. Перевязал шнур, прицепил другой воблер, кончик спиннинга уже совсем не тот – и игра не та, и информативность затупилась, но делать нечего. И бегом с этого злополучного места.

Рыбалка в «огороде»

На второй точке клевало, но слабенько, хотя окунь попадался хорошего размера. Утром с клёвом как-то не сложилось, а потому решили опять уйти повыше в озеро. Выбирали – прямо пойти или на запад, к ещё более дальней точке. Но впереди в пяти километрах уже с самого утра было видно пять-шесть лодок, а потому выбрали курс на эстонский остров Пийрисаар и остановились напротив Драготины. Здесь тоже было несколько лодок, но держались они хотя и двумя группами, но довольно разрозненно.

Лет 20 назад мы с товарищем именно с этого места начинали осваивать Чудское озеро, и местные рыболовы называли этот участок озера «огородом». Клевало тогда очень хорошо – и крупный окунь ловился, и щуки полутора-двухкилограммовые, и уловы были великолепные. Вы удивитесь, но та рыбалка мне очень… не понравилась. И знаете почему? А потому что всего за два часа, с пяти часов утра и до семи, мы доверху наполнили свои контейнеры и рыбалка закончилась. Я первый раз рыбачил в Чудском озере и рассуждал: «Неужели здесь, «в море», так всегда клюёт? Но ведь так неинтересно!» К счастью, интерес мой и моего товарища к рыбалке «в море» сохранился до сих пор, так как такая скорострельная и результативная рыбалка больше не повторилась. Похожие на ту рыбалку несколько раз бывали, но такой быстротечной и уловистой всё же не было.

31.10.26. Чудское озеро. Неплохой улов у псковича Дмитрия Владимировича Саргина

И сегодняшняя рыбалка в «огороде» была далека от той, двадцатилетней давности. Клевало плохо – за полчаса троллинга мы поймали лишь по одному-два окуня среднего размера. В эхолоте под нами кишело от белой рыбы, должна быть и щука, но нашими приманками почти никто не интересовался. Лишь Дмитрий выудил одну двухкилограммовую острозубую разбойницу.

Мне такая рыбалка надоела, и я решил, не прерывая троллинг, перебраться ко второй группе лодок. За более чем полкилометра, разделявшие эти группы, ничего не клюнуло. Но стоило мне приблизиться к первой лодке, до неё оставалось метров сорок, как неожиданно и одновременно у меня загнулись и затряслись оба спиннинга. Редко бывает, когда при таком случае рыболов успевает выудить обе рыбины, но у меня получилось, и окуни оказались солидного размера – граммов по 400–500 весом. Почти тут же я развернул лодку и направил её строго в обратном направлении. И вновь на том же месте загнуло сразу два спиннинга. Вот это да! Какое классное здесь окунёвое место! И опять удалось вынуть обоих окуней. Полосатые заглатывали воблеры «по самые гланды» и надёжно держались на крючках. Быстро убрал рыб в пакет, вытер руки, позвонил Стасу, коротко рассказал о моём клёве и пригласил к себе, на что товарищ тут же и согласился.

Минут через пятнадцать он уже был рядом со мной. За это время я поймал ещё три или четыре окуня, один из которых был почти килограммовый. Но вот парадокс – с прибытием Станислава клёв стих почти до нуля. Что куда подевалось? За следующий час мы поймали по 3 или 4 окуня среднего размера. Опоздали. Эх, если бы на часок пораньше сюда пришли, думаю, уловы были бы совсем другими. «А чего Дмитрий сюда не пошёл?» – спросил я у Стаса. В ответ услышал: «А он остался там щук ловить. Уже четыре поймал». Лодка Дмитрия одиноко маячила на прежнем месте.

Пора, наверное, рыбалку и заканчивать – и времени уже 16 часов, да и клёв стал почти никакой. Стас согласился и после коротких сборов направил свою лодку в сторону Раскопельского залива. Я начал звонить Дмитрию, сказать, чтобы и он собирался, а он не отвечает. И раз позвонил, и два, и три. Нет ответа. И нет реакции на Стаса, удаляющегося в сторону берега – лодка Дмитрия как стояла, так и стоит. «Что-то там неладное», – с такими мыслями я завёл мотор и направился к товарищу.

«Дима, ты чего не отвечаешь на звонок?» – спросил я, приблизившись к лодке товарища почти вплотную. «Ты не поверишь! Только я начал сворачивать первый спиннинг, как на второй клюнула большая щука». «Так ты поймал?» – с нетерпением перебил я товарища. «Поймал. Минут семь-восемь с ней боролся, вот и не отвечал, руки были заняты. Килограммов пять в ней точно будет. Сейчас взвешу – и помчимся к берегу». Взвесили. Зубастая крокодилица потянула на 4,5 килограмма. А заодно и фотосессию провели. Красивое фото получилось. По мотивам рыбалки 31 октября я и небольшой видеоролик сделал…

Авторский видеоклип «Спасибо, Чудо, за октябрь»

На берегу подвели итоги: у Дмитрия общий вес улова – 14,5 кг, у меня и Стаса – в два раза меньше. Не самая плохая рыбалка получилась.