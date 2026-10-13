«В Эстонию уплыть можно»: туман, муравейник и жор окуня на Чудском озере

12:03, 13 октября 2026, ПАИ

Как не заблудиться в густом тумане на широких просторах Чудского озера и при этом отлично порыбачить? Об этом рассказывает известный псковский рыболов и наш постоянный автор Николай Бесклёвный.

2-3 октября 2026 года. Чудское озеро. Раскопельский залив. Повторили выезд за окунем на Чудо-озеро. Первая неделя октября выдалась чудесная: бабье лето на пару с золотой осенью – грех рыболовам в такую погоду сидеть дома. Были вчетвером – я, Дмитрий, Стас и Александр Анатольевич, к ночи к нашему костру Андрей из Гатчины присоединился, а ещё двое гатчинских рыболовов (Александр и Ирина) уже с пятницы были на песчаной поляне. Мы на «нашу» поляну не поехали – зная состояние подъезда к ней, я пожалел свою машинку. Приехали на всем известный спуск к Раскопельскому заливу у лесопилки деревни Подлипье Гдовского района. А там…

И жор, и бум…

Мы приехали к 15:00, и у нас глаза на лоб полезли от увиденного: не менее полусотни машин набилось в это место – и псковские номера, и ленинградские, и новгородские, и даже два автомобиля из Беларуси я заметил. Много рыболовов, очень много, а если учесть, что какая-то часть уже уехала, то такого столпотворения я и представить себе не мог. С трудом в этой тесноте разгрузились, накачались и долго искали приемлемое место для своего лагеря. Все удобные стоянки ближе пятидесяти метров к воде были заняты. Кто-то уже уезжал, а кто-то, как мы, только приехал. И везде суета и движение, как в огромном муравейнике. Но и как в любом муравейнике, суета эта организованная и регулируется неписаными правилами: для сброса лодок в воду с прицепов – живая очередь, машины после разгрузки от уреза воды сразу убираются, лодки отодвигаются в сторону. Лишь в ста метрах от берега мы нашли более-менее подходящее место – чтобы и машины, и палатки, и наш костёр никому не помешали. Устроились вроде бы…

Но то, что мы увидели ранним туманным утром, не поддаётся никакому описанию – такое в этом месте я видел первый раз в жизни. А потому всё это сфотографировал, снял на видео и поделюсь с вами, уважаемые читатели-рыболовы...

03.10.26. Чудское озеро, Раскопельский залив. Такого столпотворения рыболовов я ещё не видел

Если в двух словах рассказать об этой рыбалке, то она почти точь-в-точь оказалась похожа на прошлую рыбалку: в заливе с вечера – по нулям, а в «море» с самого утра на «наших» прежних точках хорошо поклевал окунь. Но были и некоторые различия – это туман, внёсший серьёзные коррективы в планы рыболовов, и неожиданно проявившая себя щука.

Средненько и даже слабенько… Мешает штиль?

В пятницу уловы возвращавшихся с озера рыболовов были средненькими, а у большинства даже слабенькими. Рыболовы сетовали, мол, штиль, вот окунь и осторожничает, клюёт плохо, и на мои возражения, что и месяц назад, и несколько дней назад именно в штилевую погоду мы прекрасно отрыбачили, только плечами пожимали. В пятничной толкотне встретили уже уезжавшего Леонида, давнего знакомого и отличного рыболова: «Погода позволяла, и где мы только сегодня не были – и в Кунести, и в Сторожинце, и в Кленно, и в Драготине, – пожаловался товарищ. – И везде очень слабо – всего-то десятка два окуней среднего и ниже среднего размера».

С вечера мы в озеро не пошли, а в заливе не увидели ни одной поклёвки. Странно. Почти всегда в это время года здесь щука уже вовсю себя проявляла. Может, ещё тепло? Температура воды в заливе была +14 градусов.

Темнеет сейчас рано, а потому в 19:30 мы уже были на берегу. Занялись подготовкой к ужину: кто костёр разжигал, кто мангал готовил к жарению колбасок, кто строгал салат и нарезал бутерброды. И всё получилось дружно, быстро и вкусно. Кстати, дрова для костра мы предусмотрительно привезли с собой, зная, что в этом месте их днём с огнём не сыщешь. Наше шумное местечко успокоилось, большая часть машин разъехалась, на ночлег осталось не больше десяти автомобилей. Над нами раскинулось тёмное бескрайнее небо с ярчайшими звёздами. Давно мы такого живописного ночного небосвода не наблюдали. Тихая звёздная ночь предвещала хорошую погоду. А утром…

Туман! Смартфон вам в помощь

А в субботу утром опустился густой туман и продержался он часов до одиннадцати, внеся серьёзные коррективы в планы рыболовов, особенно тех, кто оказался без навигаторов или навигационных приложений в своих телефонах. Таким рыболовам пришлось ещё долго оставаться на берегу или довольствоваться плаванием в заливе. Лично я уже шесть лет в своём смартфоне пользуюсь специальной программкой – и за грибами я с ней, и на рыбалке, а уж в такую туманную погоду без неё вообще никуда. Есть много и других аналогичных навигационных приложений, но я привык к своей программе, и она меня ни разу не подводила.

Пока мы спали, в ночи на этот берег столько машин с рыболовами наехало, что им оказалось трудно уместиться на совсем не маленькой площадке. Их уже было более полусотни, а они всё подъезжали и подъезжали – жор у окуня, бум у рыболовов.

03.10.26. Чудское озеро, Раскопельский залив. Густой туман держался почти до полудня

Видимость в 07:30 была не более десяти метров – сложная погода для передвижения. Выход из Раскопельского залива в озеро через пролив Жирогло и без того непростой – мелкий, узкий, так ещё и обозначение судового канала желает много лучшего – плавучие навигационные вехи почти все уже без флажков, изломанные, некоторые торчат над водой едва ли на полметра. А ведь кто-то в этом месте за безопасность на воде отвечает...

И окунь есть, и щука…

На первую точку мы пришли вместе с Александром Анатольевичем, товарищ оказался одним из тех, у кого личной навигации не было. Все семь километров до окунёвого места он держался рядом со мной, и я тоже старался не упускать его из виду. Окунь стал клевать сразу. Но стоило мне остановиться, чтобы выудить первого полосатого, как Анатолич тут же исчез в тумане и… потерялся. Никакие разговоры по телефону, корректировки по солнцу, хотя сквозь туман оно чётко просматривалось, не помогли. Единственно, о чём я по телефону попросил товарища: «Или крутись на месте, или иди на солнце, но ни в коем случае не в противоположную сторону, иначе и в Эстонию уплыть можно будет». И нашёлся мой товарищ только часам к двенадцати, когда туман рассеялся окончательно, но к этому времени и рыба клевать почти перестала. Хотя за четыре часа слепого плавания Александр Анатольевич всё же умудрился поймать щуку на четыре килограмма и трёхсотграммового окушка.

Мы же за туманный период окуня подловили неплохо: я и Дмитрий килограммов по 8–10, Стас чуть меньше. Рыбачили троллингом не далее трёх километров от «ветряка» на глубинах 4,5–5 метров, и опять нам хватило трёх «наших» окунёвых точек. Проснулась чудская щука. Но поймать её удалось не каждому из нас. Про Анатольича я уже рассказал, а Дмитрий плюс к окунёвому улову добавил ещё и четыре неплохих щучки, самая крупная из его зубастых весила 3,5 килограмма, самая мелкая – 1,7 килограмма. Хищницы у товарища клевали исключительно на один воблер неизвестной фирмы (no name) пятиметрового заглубления белого цвета с красной головой. Крупного окуня на этот раз у нас было немного, меньше, чем прошлый раз, но по несколько экземпляров весом 600–800 граммов всё же каждый из нас словил.

В общем-то неплохая рыбалка выдалась. Если в ближайшие дни будет приемлемая по ветру погода, то рыбалку в Чудо-озере обязательно повторим.

К сожалению, нарушения ещё имеют место

В последние недели на территории Псковской области туманы – явление частое. Особенно они густые вблизи и на водоёмах. В таких условиях ориентироваться в большом озере очень непросто, что подтвердила наша рыбалка на Чудском озере 3 октября. Я обратился в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с вопросом: «Не было ли заблудившихся в тумане рыболовов за этот период? И если были, то сколько, где и когда?» К счастью, таковых не оказалось. Но!

«С начала 2026 года в акватории Псковско-Чудского водоёма пограничники задержали 68 граждан, нарушивших пограничный режим и режим государственной границы России, – ответили мне в пограничном ведомстве. – Всем гражданам необходимо соблюдать правила пограничного режима, утверждённые приказом ФСБ России от 07.08.2017 года № 454. В российской части Псковского, Тёплого и Чудского озёр должны быть поставлены на учёт используемые маломерные суда, подлежащие государственной регистрации, а также подводные средства движения, обитаемые и необитаемые подводные аппараты и водолазные дыхательные аппараты. Постановка на учёт осуществляется собственниками судов посредством уведомления. Сделать это можно по почте (адрес: 181600, Гдов, улица Ленинградская, 9), факсимильной связи (факс: (8 811-31) 2-13-31) либо лично обратившись в отделение в Гдове.

Перед выходом судна из пункта базирования в российскую часть пограничных вод лицо, управляющее судном, не позднее чем за два часа должно уведомить отделение в Гдове по телефону (8 811-31) 3-31-30 или радиосвязи. Необходимо сообщить место и время выхода, регистрационный номер и название судна, данные управляющего, место или район плавания, количество людей на борту и предполагаемое время возвращения.

Пребывание граждан в российской части акватории Псковско-Чудского водоёма, где действует пограничный режим, разрешено только в светлое время суток – с восхода до захода солнца.

Нарушение правил въезда, временного пребывания лиц и транспортных средств в пограничной зоне влечёт предупреждение или штраф от 1 500 до 5 000 рублей (статья 18.2 КоАП РФ). Такое же наказание предусмотрено и за нарушение правил учёта, хранения, выхода из пункта базирования и возвращения, пребывания на водных объектах российских маломерных судов или средств передвижения по льду (статья 18.3 КоАП РФ)».

Также в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области сообщили о спасении двух рыболовов 3 октября в акватории Псковско-Чудского водоёма, опрокинувшихся при нарушении правил безопасности во время маневрирования и проведших в холодной воде более 20 минут. Пограничники организовали поиск и спасение, здоровью горе-рыболовов ничто не угрожает.