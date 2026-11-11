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Общество

Что ждёт участников Недели креативной экономики: прямой эфир из медиацентра ПАИ

Брифинг, посвящённый предстоящей Неделе креативной экономики, проходит в медиацентре ПАИ.

Что ждёт участников Недели креативной экономики? Какую роль играют такие мероприятия в развитии творческого сообщества региона? Какие главные вызовы стоят сегодня перед молодыми творцами и предпринимателями в сфере культуры? Насколько важно для творческой индустрии сочетание образования и живого общения, которое происходит здесь? В чём главная ценность Недели креативной экономики: это образовательная площадка или скорее пространство для нетворкинга?

Об этом подробно рассказывают руководитель псковского центра «Мой бизнес» Анастасия Романова, певица, автор, организатор шоу-кейса «За музыкой» Лиза Матрёшка, менеджер по развитию сетевой резиденции арт-кластера «Таврида» креативного пространства «Лофт», руководитель Школы креативных индустрий в Печорах Иван Корнышев и предприниматель, председатель комитета по развитию молодёжного предпринимательства «Опоры России» в Пскове Кристина Агафонова.

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