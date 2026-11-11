Дворец молодёжи «Родина» в Великих Луках готовится к открытию

21:55, 11 ноября 2026, ПАИ

В Великих Луках завершается строительство Дворца молодёжи «Родина», который возводится в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Готовность объекта составляет 97 %, сообщил министр молодёжной политики Дмитрий Яковлев в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Виедо рабочей встречи опубликовано в канале главы региона в MAX.

Дмитрий Яковлев, недавно побывавший на объекте, подтвердил высокий темп работ: «Степень готовности строительства Дворца молодёжи высокая. Вчера был на объекте. На сегодняшний момент строители доделывают недоработки. Мы уже приступили к работам по благоустройству, планируем в начале следующей недели эти работы выполнить. Производится завозка и расстановка мебели».

Губернатор Михаил Ведерников отметил высокую скорость реализации проекта и предложил приурочить к открытию тематическое мероприятие для молодёжи.

В ходе обсуждения прозвучало и приглашение к участию в торжественном событии. Министр обратился к главе региона: «Пользуясь случаем, хочу вас пригласить на открытие Дома молодёжи. Планируем это сделать в самом начале декабря, если у вас будет возможность».

Официальное открытие Дворца молодёжи «Родина» запланировано на начало декабря.

Центр в Великих Луках создается при поддержке программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети». В рамках этой инициативы в южной столице региона в этом году также реализован целый ряд молодежных мероприятий. В частности, форум «Воздух», фестиваль уличных культур, сапфест, форум «Агродвиж». В этом году город также станет площадкой празднования Дня добровольца.