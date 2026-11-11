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Общество

Юношеские Кутузовские чтения пройдут в Пскове в декабре

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает учащихся школ и студентов колледжей к участию в XXXII Юношеских Кутузовских чтениях. Мероприятие пройдёт 1–2 декабря, сообщили ПАИ организаторы.

Тема чтений – «Архитектурное и культурное наследие Псковского края». Участникам необходимо подготовить и представить экспертам эссе на одну из тем:

  • «Летописание на Руси: история, личности, особенности» (к 185‑летию начала публикаций полного собрания русских летописей);
  • «История города‑крепости Великие Луки. Знаменательные события, герои и исторические личности» (к 860‑летию первого упоминания города Великие Луки в Новгородской летописи);
  • «Соединяющие берега и судьбы. История строительства мостов в Пскове, интересные и малоизвестные факты» (к 115‑летию со дня открытия Ольгинского моста через реку Великую в Пскове);
  • «Наследие архитектора‑реставратора Ю. П. Спегальского и его роль в восстановлении послевоенного Пскова» (к 40‑летию со дня открытия мемориального музея‑квартиры в Пскове);
  • «Имена героев: вклад в Победу СССР в Великой Отечественной войне».

Организаторы принимают заявки на участие до 20 ноября.

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