Право на свой старт

12:50, 12 ноября 2026, ПАИ

Спортивная победа объединяет страну на несколько счастливых минут. Доступный спорт способен менять повседневную жизнь годами. Сегодня, 12 ноября, Владимир Путин проведёт заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, посвящённое развитию физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Проще говоря, в повестке вопрос: что нужно сделать, чтобы спорт был не только зрелищем для миллионов, но и доступным занятием для каждого?

Поводов гордиться нашими спортсменами хватает: в октябре российские пловцы выиграли медальный зачёт этапа Кубка мира в Астане, завоевав шесть золотых, девять серебряных и пять бронзовых наград. На этих соревнованиях они выступали с национальной символикой, а победа в медальном зачёте стала второй подряд после этапа в Ташкенте.

У любого большого результата есть начало, которое редко попадает в телевизионный репортаж. Первая тренировка, первый наставник, первая возможность попробовать и не испугаться собственной неловкости. Не каждый ребёнок станет чемпионом мира, да и не должен. Задача государства шире: помочь одному раскрыть талант, другому укрепить здоровье, третьему найти команду и уверенность в себе.

На примере Псковской области хорошо видно, как эта задача приобретает конкретные адреса. Только за этот год в Порхове, Новоржеве и Плюссе подготовили три площадки ГТО. Появились умные площадки в Переслегино, Тямше и Невеле, идёт работа над модульным залом единоборств в Острове. Принципиальна именно география: возможность заниматься не должна заканчиваться за пределами областного центра.

Впрочем, построенный объект ещё не равен массовому спорту. Его настоящий результат появляется тогда, когда люди начинают регулярно приходить на занятия, договариваться о тренировках, выбирать посильную нагрузку. Инфраструктура должна обрастать привычками, иначе даже самая современная площадка останется только красивой строкой в отчёте.

Доступность нельзя измерять одним расстоянием до спортобъекта, есть он рядом или нет. Для семьи имеют значение стоимость занятий, понятные условия записи, подходящее расписание. Иногда ребёнку нужно просто дать возможность попробовать, прежде чем родители решатся на постоянные расходы.

В этом смысле заслуживает внимания утверждённый постановлением правительства Псковской области от 28 октября 2026 года социальный сертификат «ПсковСтарт»: для детей семи-восьми лет предусмотрены 5 тысяч рублей на занятия по одному из трёх направлений – спортивному ориентированию, плаванию или самбо.

Особенно предметно разговор о будущем выглядит на примере псковской школы олимпийского резерва по плаванию «Барс». Её реконструкция намечена на 2027–2028 годы, общая стоимость оценивается примерно в 355 млн рублей. Губернатор поручил готовить конкурсную документацию исходя из 200 млн рублей на 2027 год и оставшейся суммы на 2028-й. Проект предусматривает обновление чаши большого бассейна, кровли и фасада, а также лифт, доступные раздевалки и душевые для маломобильных граждан.

Есть и более широкий горизонт: среди согласованных с Минспортом России проектов на 2027–2028 годы региональные власти называли капитальный ремонт стадиона «Святогорец» в Пушкинских Горах, модульный зал на псковском «Машиностроителе» и модернизацию футбольного поля на «Локомотиве» (сообщение правительства области).

Важное значение имеет развитие адаптивного спорта. И здесь, напомним, в планах региона создание центра адаптивной физической культуры и спорта, проект которого предполагает объекты в Пскове и Печорах для людей с особенностями здоровья и ветеранов СВО.

Слова «спорт для каждого» обретают содержание именно тогда, когда ограничения здоровья не становятся запретом на движение, общение и личное достижение. В этом и состоит главный смысл государственной спортивной политики. Чемпиону нужны условия, чтобы побеждать сильнейших в мире; школьнику, работающему взрослому, пенсионеру нужны условия, чтобы побеждать собственную неподвижность, неуверенность или страх первой тренировки.

Громкие победы дают стране общую радость. Массовый спорт даёт людям возможность самим стать участниками перемен. И лучший результат большой работы я вижу в том, чтобы после чужого победного финиша как можно больше людей решались на собственный старт.