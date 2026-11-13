Апробация единых учебников по русскому языку и литературе завершена – Минпросвещения РФ

23:28, 13 ноября 2026, ПАИ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил о завершении апробации единых учебников по русскому языку и литературе для учащихся 10–11-х классов и сообщил, что их планируют ввести в школах с 1 сентября 2027 года.

Как пишет РИА Новости, Кравцов сделал это заявление на международном съезде учителей и преподавателей русской словесности «Русский язык – язык дружбы и братства». Министр подчеркнул, что до конца текущего года новые учебники будут включены в федеральный перечень образовательных материалов.

Ранее Кравцов информировал, что аналогичные единые государственные учебники будут разработаны и для всех остальных обязательных предметов школьной программы.

До этого сообщалось, что в российских школах появится учебник по искусственному интеллекту: его создают Минпросвещения РФ и ведущие IT-компании страны.