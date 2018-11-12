Юрист об инициативе администрации псковского гуманитарного лицея: Родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях

14:20, 12 ноября 2018, ПАИ

Родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях. Об этом Псковскому агентству информации заявила юрист, общественный помощник губернатора, председатель общественного совета при главном государственном управлении юстиции Пскова Ольга Кутузова, комментируя решение руководства Гуманитарного лицея Пскова (15-я школа) с 12 ноября в целях соблюдения норм антитеррористической безопасности запретить родителям вход в лицей, даже в фойе.

Ольга Кутузова напомнила, что в России деятельность школ регламентируется законом Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. На его основании родители или законные опекуны имеют право посещать общеобразовательные учебные заведения, не мешая процессу обучения школьников. Она также отметила, что школы, конечно, могут вносить изменения в устав школы, но в них четко должны быть прописано, с какого и по какое число вводится запрет.

Юрист подчеркнула, что, несмотря на обязанность соблюдать устав выбранного учебного учреждения, существует возможность, которая позволяет попасть в школу в любое время на законных основаниях. Согласно пункту 1 статьи 63 Семейного кодекса РФ родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

Кроме того, она отметила, что согласно статье 52 закона «Об образовании» родители имеют право: выбрать форму обучения (в семье или в общеобразовательном учреждении); обеспечить возможность получить образование, а при необходимости создать соответствующие условия для этого; выбрать общеобразовательное заведение и принимать участие в его управлении; вносить изменения в устав школы, то есть влиять на процесс управления школой.

По мнению Ольги Кутузовой, последний пункт этого перечня заслуживает особого внимания, так как по факту это означает, что родители или законные опекуны могут инициировать внесение изменений в любые внутренние документы общеобразовательного учреждения, в том числе и в устав. По результатам собраний родительского комитета могут быть изменены внутренние регламенты, в том числе и о праве посещения школы.

Напомним, с 12 ноября в школе действуют дополнительные защитные меры: в целях соблюдения норм антитеррористической безопасности родителям «запрещается вход в лицей, даже в фойе». Руководство лицея просит родителей провожать детей до ворот или крыльца и не входить в учреждение, а после уроков ожидать детей на улице около ворот. «В бухгалтерию пропускать родителей также не будут», - говорится в сообщении. Соответствующее объявление было разослано родителям учеников через сервис «Электронный дневник».

Запирать двери учреждения во время уроков, как планировалось ранее, руководство школы не будет «в целях соблюдения норм пожарной безопасности».

Добавим, что начальник городского управления образования Анна Кузыченко, комментируя эту инициативу, заявила, что администрация лицея не уведомляла ее о принятом решении. Однако пояснила Псковскому агентству информации, что руководитель образовательной организации обладает автономностью при принятии подобных решений.