Сообщение о запрете родителям школьников входить в Гуманитарный лицей Пскова пропало из электронных дневников, но запрет действует

15:34, 12 ноября 2018, ПАИ

Объявление о запрете родителям с 12 ноября входить в лицей в целях соблюдения норм антитеррористической безопасности, которое сегодня, 12 ноября, разослало руководство Гуманитарного лицея Пскова (15-я школа), исчезло из сервиса «Электронный дневник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили родители учеников лицея.

Директор лицея Ирина Аксёнова подтвердила ПАИ информацию о запрете. Но сообщила, что не в курсе почему родители не могут снова посмотреть сообщение. «Сообщение было отправлено, может быть родители его удалили, нужно разбираться с этим», - отметила директор лицея.

Ирина Аксёнова также подчеркнула, что запрет посещения родителями лицея действительно действует. «Мы не всех родителей знаем в лицо, это делается ради безопасности детей, в целях соблюдения норм антитеррористической безопасности», - добавила директор.

Она также напомнила, что ранее предполагалось, что лицей будут закрывать на ключ во время уроков. «Мы отказались от этого, мы не будем закрывать двери лицея, потому, что сейчас мы будем устанавливать турникеты. Но в школу входить родителям будет запрещено», - уточнила директор.

Напомним, с 12 ноября в школе действуют дополнительные защитные меры: в целях соблюдения норм антитеррористической безопасности родителям «запрещается вход в лицей, даже в фойе». Руководство лицея просит родителей провожать детей до ворот или крыльца и не входить в учреждение, а после уроков ожидать детей на улице около ворот. «В бухгалтерию пропускать родителей также не будут», - говорится в сообщении. Соответствующее объявление было разослано родителям учеников через сервис «Электронный дневник».

Запирать двери учреждения во время уроков, как планировалось ранее, руководство школы не будет «в целях соблюдения норм пожарной безопасности».

Добавим, что начальник городского управления образования Анна Кузыченко, комментируя эту инициативу, заявила, что администрация лицея не уведомляла ее о принятом решении. Однако пояснила Псковскому агентству информации, что руководитель образовательной организации обладает автономностью при принятии подобных решений.

По мнению же псковского юриста, родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях.