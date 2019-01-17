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Общество

Игорь Потапов не знает о причинах выемки правоохранителями документов в областном комитете по здравоохранению

Бывший руководитель комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов заявил, что не имеет претензий со стороны правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

«Ко мне никаких вопросов ни от кого не было в этом направлении. Нет претензий со стороны правоохранительных органов, ни претензий, ни вопросов в мою сторону ни от кого не было. Сейчас работаю в городской поликлинике заместителем главного врача», - сказал Игорь Потапов. Он также отметил, что его не вызвали на допросы, и что он не видит возможных причин выемки документов. «Об этом факте мне неизвестно, причин пока не вижу», - пояснил Игорь Потапов.

Напомним, что 16 января силовики начали проводить выемку документов в комитете здравоохранения Псковской области. Комментируя ситуацию, губернатор региона Михаил Ведерников сказал, что региональная исполнительная власть оказывает правоохранительным органам необходимое содействие в данном вопросе, а сами события тесно связаны с кадровыми решениями в этой сфере, принятыми в конце 2018 года. По решению главы региона в начале ноября 2018 года комитет возглавила кандидат медицинских наук Марина Гаращенко, сменив на посту Игоря Потапова, который находился в должности с 2012 года.

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