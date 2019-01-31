Анастасия Иванова: Премия «Народное признание» — хорошая мотивация для дальнейшей работы и развития

13:19, 31 января 2019, ПАИ

«Народное признание» — интересная и полезная для Псковской области премия, которая даёт хорошую мотивацию участникам для дальнейшей работы и развития», - подчеркнула член жюри награды, директор фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Анастасия Иванова напомнила, что в премии участвуют люди, которые вносят вклад социально-культурное и экономическое развитие Псковской области. «И, если мы их вот так общественно признаём, то это, с одной стороны, хороший пример для всех других, с другой — личная мотивация для них», - подчеркнула она.

Анастасия Иванова также отметила, что для всех участников «Народного признания» - эта премия значимое событие в жизни, так как их заслуги признаёт не только экспертное жюри, но и общественность.

«Я как директор Фонда гарантий и развития предпринимательства могу сказать, что в этой премии борются субъекты, которые являются и нашими клиентами. Мы же на протяжении месяцев слышали, как они все переживали, волновались. Для них премия «Народное признание» - значимое событие, потому что их признает и народ, и экспертное жюри», - заключила Анастасия Иванова.

Напомним, 28 января на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание-2018». Также завершило работу жюри из 12 экспертов. 1 февраля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы пройдёт церемония награждения победителей премии.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».