В сломавшейся под Псковом «Ласточке» ехали 367 человек

09:27, 01 февраля 2019, ПАИ

В поезде «Ласточка», следовавшем по маршруту Санкт-Петербург – Псков, но совершившем вынужденную остановку из-за поломки, ехали 367 человек. Как стало известно Псковскому агентству информации, среди пассажиров были 30 детей.

Напомним, «Ласточка» ежедневно отправляется с Балтийского вокзала Петербурга в 20:15 и прибывает в Псков в 23:45. Однако вечером 31 января локомотив сломался на отрезке пути между Стругами Красными и Псковом. Для того, чтобы доставить его в город, был направлен резервный локомотив. Ситуация находилась под личным контролем губернатора Михаила Ведерникова. На месте вынужденной стоянки поезда дежурила оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

После полуночи состав прибыл в областной центр. Его пассажиров развезли по городу автобусами, которые предоставило государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс».