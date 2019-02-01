Николай Цветков о «Народном признании»: Общество нуждается в героях
«Общество нуждается в героях. А «Народное признание» каждый год показывает нам таких людей: настоящих героев, которые живут здесь, рядом с нами, в нашей Псковской области», - заявил член жюри премии, вице-губернатор Николай Цветков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
Заместитель главы региона процитировал строки из стихотворения поэта Эдуарда Асадова:
Я часто слышу яростные споры,
Кому из поколений повезло.
А то вдруг раздаются разговоры,
Что, дескать, время подвигов прошло.
Он подчеркнул, что в рамках «Народного признания» речь идёт не только о подвигах и поступках, но и о важной работе социальной направленности, об инициативах, которые реализуются на благо общества.
Николай Цветков напомнил, что в этом году премия «Народное признание» будет вручаться уже в девятый раз. «Хочется поблагодарить тех людей, которые стояли у истоков этого большого проекта, в частности, бывшего директора ПАИ Татьяну Ивановну Лупоносову, - сказал он. – Очень важно, что сама инициатива появления такой премии была сформулирована обществом, и этот порыв, социальный вызов, подхватило СМИ – Псковское агентство информации».
Вице-губернатор отметил, что «Народное признание» не теряет актуальности и по-прежнему позволяет выразить благодарность настоящим героям, которые могут и должны быть примером для жителей региона.
Напомним, сегодня, 1 февраля, в 18:30 в Псковском академическом театре драмы пройдёт церемония награждения победителей премии. В этом году награда присуждается в 12 номинациях, в которые были поданы 111 заявок.
Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.
Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам: