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Общество

Николай Цветков о «Народном признании»: Общество нуждается в героях

«Общество нуждается в героях. А «Народное признание» каждый год показывает нам таких людей: настоящих героев, которые живут здесь, рядом с нами, в нашей Псковской области», - заявил член жюри премии, вице-губернатор Николай Цветков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Заместитель главы региона процитировал строки из стихотворения поэта Эдуарда Асадова:

Я часто слышу яростные споры,

Кому из поколений повезло.

А то вдруг раздаются разговоры,

Что, дескать, время подвигов прошло.

Он подчеркнул, что в рамках «Народного признания» речь идёт не только о подвигах и поступках, но и о важной работе социальной направленности, об инициативах, которые реализуются на благо общества.

Николай Цветков напомнил, что в этом году премия «Народное признание» будет вручаться уже в девятый раз. «Хочется поблагодарить тех людей, которые стояли у истоков этого большого проекта, в частности, бывшего директора ПАИ Татьяну Ивановну Лупоносову, - сказал он. –  Очень важно, что сама инициатива появления такой премии была сформулирована обществом, и этот порыв, социальный вызов, подхватило СМИ – Псковское агентство информации».

Вице-губернатор отметил, что «Народное признание» не теряет актуальности и по-прежнему позволяет выразить благодарность настоящим героям, которые могут и должны быть примером для жителей региона.

Напомним, сегодня, 1 февраля, в 18:30 в Псковском академическом театре драмы пройдёт церемония награждения победителей премии. В этом году награда присуждается в 12 номинациях, в которые были поданы 111 заявок.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

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