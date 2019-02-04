Представитель УМВД: Есть доказательства причастности Артема Милушкина к совершению ряда резонансных преступлений в Псковской области

15:46, 04 февраля 2019, ПАИ

В ходе предварительного следствия получены доказательства, свидетельствующие о причастности Артема Милушкина к совершению ряда резонансных преступлений, совершённых на территории Псковской области, заявил заместитель начальника следственной части следственного управления УМВД РФ по Псковской области Артур Геворкян. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он рассказал в эфире программы «Дежурная часть. Псков» на телеканале «Россия 24» 1 февраля.

Напомним, Артем Милушкин и его супруга Лия, являющаяся координатором движения «Открытая Россия» на территории Псковской области, были задержаны полицией 17 января. Их обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Через несколько часов после проверочных закупок в доме подозреваемых прошли обыски. При этом было изъято, согласно заключению эксперта, психотропное вещество амфетамин. Также в доме подозреваемых обнаружили крупную денежную сумму: в том числе и купюры, которые полицейские использовали при проведении «контрольной закупки».

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

18 января Псковский городской суд избрал для Артема Милушкина, который по версии правоохранителей продал 2,19 грамма амфетамина, в качестве меры пресечения заключение под стражу на срок до 15 марта. Лию Милушкину суд постановил заключить до 15 марта под домашний арест. Ее обвиняют в продаже 4,69 граммов амфетамина.

31 января оперативную съемку проверочной закупки наркотиков у Лии Милушкиной показали в программе «Вести» на канале «Россия 24». Ведущий программы Алексей Казаков заявил, что «видео не оставляет каких-либо сомнений: покупатель, а на самом деле, конечно же, оперативник, расплачивается с так называемой активисткой, после чего забирает с полки упаковку некоего вещества, которое по итогам экспертизы оказалось амфетамином».