Николай Загоруй: Вручение премии «Народное признание - 2018» прошло на достойном уровне

10:40, 04 февраля 2019, ПАИ

Вручение премии «Народное признание - 2018» прошло на достойном уровне, подчеркнул в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации генеральный директор Северо-Западной инвестиционной компании Николай Загоруй, вручавший статуэтку руководству Плюсского перерабывающего комбината - победителям в номинации «Открытие».

«Мне всё понравилось: хорошая публика, сценарий, номера, очень заинтересованные победители. Единственное, я бы рекомендовал шире распространять информацию о премии именно на стадии выдвижения достойных кандидатов, создавая, таким образом, здоровый ажиотаж», - отметил Николай Загоруй.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций. В этом году премия присуждалась в 12 номинациях, были поданы 111 заявок.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»;

«Народное признание - 2018».