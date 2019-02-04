Николай Загоруй: Вручение премии «Народное признание - 2018» прошло на достойном уровне
Вручение премии «Народное признание - 2018» прошло на достойном уровне, подчеркнул в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации генеральный директор Северо-Западной инвестиционной компании Николай Загоруй, вручавший статуэтку руководству Плюсского перерабывающего комбината - победителям в номинации «Открытие».
«Мне всё понравилось: хорошая публика, сценарий, номера, очень заинтересованные победители. Единственное, я бы рекомендовал шире распространять информацию о премии именно на стадии выдвижения достойных кандидатов, создавая, таким образом, здоровый ажиотаж», - отметил Николай Загоруй.
Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций. В этом году премия присуждалась в 12 номинациях, были поданы 111 заявок.
Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам: