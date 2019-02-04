Денис Матвеев о премии «Народное признание»: Так держать, и продолжать в том же духе!
«Так держать, и продолжать в том же духе!» – отозвался о премии «Народное признание» начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, вручавший награду по итогам 2018 года в номинации «Сервис», в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
«На мой взгляд, церемония награждения прошла на высоком уровне», – сказал Денис Матвеев.
Он подчеркнул, что премия «Народное признание» необходима для того, чтобы показывать, какие герои есть на территории Псковской области.
Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций. В этом году премия присуждалась в 12 номинациях, были поданы 111 заявок.
Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам: