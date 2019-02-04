Денис Матвеев о премии «Народное признание»: Так держать, и продолжать в том же духе!

12:05, 04 февраля 2019, ПАИ

«Так держать, и продолжать в том же духе!» – отозвался о премии «Народное признание» начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, вручавший награду по итогам 2018 года в номинации «Сервис», в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«На мой взгляд, церемония награждения прошла на высоком уровне», – сказал Денис Матвеев.

Он подчеркнул, что премия «Народное признание» необходима для того, чтобы показывать, какие герои есть на территории Псковской области.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций. В этом году премия присуждалась в 12 номинациях, были поданы 111 заявок.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»;

«Народное признание - 2018».