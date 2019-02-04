Андрей Царёв о «Народном признании»: Дай Бог, чтобы премия развивалась

18:36, 04 февраля 2019, ПАИ

Развития пожелал общественной премии Псковской области «Народное признание» директор областного Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты РФ, руководитель фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царёв, который на церемонии награждения 1 февраля вручал награду в номинации #Команда2018.

«Достойные кандидаты получили свои награды. Полностью поддерживаю эту инициативу ПАИ. Дай Бог чтобы она развивалась», - заявил Андрей Царёв корреспонденту Псковского агентства информации.

Оценил он и саму церемонию награждения. «За счёт грамотной подобранной комбинации разговоров и видеороликов церемония награждения прошла динамично. Я как зритель ни разу не заскучал», - отметил директор центра лечебной педагогики.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций. В этом году премия присуждалась в 12 номинациях, были поданы 111 заявок.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»;

«Народное признание - 2018».