Наталья Юрченко: «Народное признание» каждый год показывает, что это действительно народная премия

18:25, 04 февраля 2019, ПАИ

Каждый раз «Народное признание» показывает, что это действительно народная премия. В этом году было очень много победителей и представителей действительно от народа», - заявила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, которая вручала статуэтку премии победителю в номинации «Призвание» экс-заместителю начальника УМВД России по Псковской области полковнику милиции Виктору Чернышеву.

Наталья Юрченко особо подчеркнула, что среди номинантов и победителей были производственники из районов Псковской области. По ее мнению, это очень важно, так как показывает, что в регионе есть работающие предприятия.

«В целом церемония премии прошла прекрасно и на очень высоком уровне, впрочем, как и все предыдущие. Мне очень радостно, что был полный зал, и что ребята, которые присутствовали в зале, очень горячо болели за своих номинантов», - отметила директор ГТРК «Псков».

Она подчеркнула, что с большим удовольствием вручала премию в номинации «Призвание». «Для меня это большая честь, потому что награду получил сотрудник правоохранительных органов, который 35 лет работал в этой структуре, вел огромное количество дел. Это потрясающий человек. А для него эта награда, несомненно, огромная благодарность от тех людей, которым он помогал», - сказала Наталья Юрченко.

Она также выразила слова благодарности Медиахолдингу Псковской области за то, что уже несколько лет ГТРК «Псков» выступает партнером премии.

«Хотелось бы, чтобы премия «Народное признание» и дальше жила, развивалась и процветала», - заключила Наталья Юрченко.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций. В этом году премия присуждалась в 12 номинациях, были поданы 111 заявок.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»;

«Народное признание-2018».