В псковском «Яблоке» проходит обыск в рамках дела о незаконной агитации

18:08, 13 февраля 2019, ПАИ

В офисе Псковского регионального отделения партии «Яблоко» проходит обыск. Как стало известно Псковскому агентству информации, оперативно-следственное мероприятие проводят сотрудники СУСК РФ и центра «Э» УМВД по Псковской области.

По информации ПАИ, обыск проводится в рамках расследования дела о незаконной агитации. Напомним, в сентябре 2018 года в Избирательную комиссию Псковской области по поводу незаконной агитации со стороны партии «Яблоко» обратился кандидат в губернаторы Сергей Кулаков. К своему заявлению он приложил листовку, в которой рекомендовалось проставить галочки во всех пяти графах избирательного бюллетеня, сделав его недействительным.

Избирательная комиссия постановила признать заявление Сергея Кулакова обоснованным и обратиться в УМВД с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности в виде изготовления и распространения печатного агитматериала, изъятии указанного печатного материала и привлечении виновных лиц к ответственности.

По факту незаконной агитации было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав).