1
19:56
Владимир Путин впервые выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе
22:03
Игра в снежки
17:00
20-я сессия Псковской городской Думы 6-го созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:14
Михаил Ведерников занял пятое место в медиарейтинге губернаторов СЗФО в январе
12:35
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
16:39
20-е место занял Александр Котов в январском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
15:18
Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта
Еще новости
Политика

В псковском «Яблоке» проходит обыск в рамках дела о незаконной агитации

В офисе Псковского регионального отделения партии «Яблоко» проходит обыск. Как стало известно Псковскому агентству информации, оперативно-следственное мероприятие проводят сотрудники СУСК РФ и центра «Э» УМВД по Псковской области.

По информации ПАИ, обыск проводится в рамках расследования дела о незаконной агитации. Напомним, в сентябре 2018 года в Избирательную комиссию Псковской области по поводу незаконной агитации со стороны партии «Яблоко» обратился кандидат в губернаторы Сергей Кулаков. К своему заявлению он приложил листовку, в которой рекомендовалось проставить галочки во всех пяти графах избирательного бюллетеня, сделав его недействительным. 

Избирательная комиссия постановила признать заявление Сергея Кулакова обоснованным и обратиться в УМВД с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности в виде изготовления и распространения печатного агитматериала, изъятии указанного печатного материала и привлечении виновных лиц к ответственности. 

По факту незаконной агитации было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы губернатора - 2018
Избирком Псковской области представил в парламент отчёты о расходовании средств на прошедшие выборы Названы лучшие участковые избирательные комиссии по подготовке и проведению выборов губернатора Псковской области Опыт Псковской области по организации выборов представлен на научно-практической конференции в Москве Михаил Ведерников принял участие во встрече президента с избранными главами субъектов России Церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ) Михаил Ведерников: Честная и осмысленная работа позволит нам добиться результатов Неизменного преодоления всех предстоящих трудностей пожелал митрополит Тихон Михаилу Ведерникову Валентин Афанасьев: Убедительная победа на выборах Михаила Ведерникова – подтверждение широкой поддержки со стороны жителей Михаил Ведерников принес присягу и вступил в должность губернатора Псковской области Началась инаугурация избранного губернатора Михаила Ведерникова
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Владимир Путин впервые выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе
13 февраля 2019
Владимир Путин впервые выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе
20-я сессия Псковской городской Думы 6-го созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2019
20-я сессия Псковской городской Думы 6-го созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников занял пятое место в медиарейтинге губернаторов СЗФО в январе
12 февраля 2019
Михаил Ведерников занял пятое место в медиарейтинге губернаторов СЗФО в январе 6
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
12 февраля 2019
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве 8
20-е место занял Александр Котов в январском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
11 февраля 2019
20-е место занял Александр Котов в январском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта
09 февраля 2019
Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
07 февраля 2019
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
Белов пригрозил Братчикову и Цецерскому мерами прокурорского реагирования из-за плохой уборки города
07 февраля 2019
Белов пригрозил Братчикову и Цецерскому мерами прокурорского реагирования из-за плохой уборки города 2

Идет загрузка...