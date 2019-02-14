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Общество

Правила градостроительства

14 февраля в прямом эфире проекта ПАИ-live начальник Управления архитектуры и градостроительства Псковской области, главный архитектор региона Евгений Шапкин рассказал, как обстоит дело с градостроительной политикой в Псковской области, как продвигается работа по созданию «дизайн-кода» областной столицы, как он видит архитектурную застройку в Пскове и области, и что делать, когда нет средств на памятники. 

- В Пскове, как вы знаете, в этом году мы принимаем Международные Ганзейские дни, и городскими властями утвержден главный знак Ганзейских дней. Он вызвал много споров в профессиональной среде и среди общественности в социальных сетях. Знак во многом повторяет классический сувенир «АвтоВАЗа» - ладью с треугольным парусом, и будет выполнен из каких-то полимерных материалов. Сегодня стало известно, что глава Пскова Иван Цецерский объяснил такой необычный выбор тем, что просто нет денег на памятник. Что вы думаете об этом проекте? И что делать, когда денег нет, а памятник нужен?

- Не могу сказать, что я совсем в эту тему погружен, но что касается визуальной оценки, если мы говорим о современности, мы живём всё-таки в XXI веке, наверное, визуально он немножко даже не из этого времени. Это то, что бросается первое в глаза. Вопрос, как надо было делать. На самом деле, это достаточно показательная вещь. Наверное, должны были быть объявлены конкурсы среди архитекторов и скульпторов.

- А если не запланировано денег на памятный знак, что нам тогда делать?

- Не делать тогда его, как вариант.

- А вариант с современными композитными материалами?

- Материалов полимерных очень много, они вполне могут быть уместными. Но опять-таки, если мы на изображении видим камень, то это и должен быть на ощупь камень, а не полимер. 

- По поводу заседания Госсовета, в котором принимал участие губернатор Михаил Ведерников [оно было посвящено работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды - ПАИ]. Действительно ли казанский опыт представляет такой общероссийский интерес? Что вы думаете о возможности перенимать какие-то наработки Казани для Псковской области?

- Можно сказать, что массово с 2000-х годов появилось понятие современного урбанизма, и многие города мира перенимают этот опыт и идут по этому пути. Соответственно, и наши города начали развиваться таким же образом.

Что касается Пскова и региона, от себя скажу, что три квартала и парковая зона в деревне Борисовичи, Сиреневый бульвар – для этих территорий сейчас есть эскизные предложения, которые соответствуют новым принципам градостроительства.

- А новые принципы градостроительства, в чем они заключаются?

- Нужно понимать, что такое микрорайон, как он делится на кварталы, его структуру. Микрорайоны должны быть с разнообразной архитектурой, по-хорошему там могут быть и таунхаусы, малоэтажная застройка. Застройка должна быть перемешана, должны быть административные центры, первые этажи как жилые, так и нежилые, чтобы человек за 5-10 минут дошёл в какую-то общественную зелёную зону. Также нужны приватные дворовые территории, дворы обязательно без машин: то есть парковка вынесена за дворовую территорию, во двор может проехать только пожарная техника. Сами секции, входные группы должны быть сквозные: то есть человек может выйти как во двор, так и к проезжей части, соответственно, скорой помощи необязательно подъезжать во двор, она подъезжает с внешней части дома, если необходимо.

Плюс обязательно безбарьерный доступ дворовых частей: то есть избегать бордюров, входные группы должны быть без ступеней, чтобы минимум ненужных телодвижений нужно было совершать тем, кто маломобилен. Маломобильный человек – это и мама с коляской, и мужчина с тяжелыми сумками. Потом и детям будет удобнее в мяч играть там.

- То, что вы говорите, для Пскова звучит довольно революционно. В каком виде должны быть оформлены эти градостроительные требования, правила, законы, чтобы они неукоснительно соблюдались? Насколько это всё реально, как эта работа ведется сейчас?

- Сделаны эскизные градостроительные проекты для этих кварталов и теперь на этой базе начали составляться методические указания для проектировщиков и застройщиков. Как это будет выглядеть законодательно, пока не могу сказать. Надеюсь, что это будут правила, и очень надеюсь, что они будут не рекомендательного характера, а с указанием к прямым действиям.

- Вы с осени заняли вновь созданную должность главного архитектора области. Какова ваша оценка существующих городских пространств: тех, которые вы видели в Пскове и других городах нашего региона?

- Псков сразу же очень понравился, действительно очень интересно: разнообразный город и разнообразная застройка, особенно по центру очень приятно передвигаться. Первая проблема, которая бросилась в глаза – вывески, с которыми с осени в первую очередь мы начали вести работу. Сейчас меняются правила благоустройства и мы пытаемся ввести понятие «дизайн-кода». Его часть – правила размещения вывесок. Сейчас идут общественные обсуждения, причем есть неадекватные комментарии, а есть действительно дельные. Один человек, например, написал серьезные вещи, к которым стоит прислушаться.

- Как вы понимаете градостроительную специфику Пскова, которая связана с исторической застройкой? У нас время от времени возникают конфликты между строителями и градозащитниками. Где и что можно строить?

- На самом деле странная вещь происходит, сейчас пытаюсь разобраться. Где-то есть сбои то ли в выдаче разрешения на строительство, то ли халатность какая-то. Хотя есть региональные нормативы плотности застройки – они нормальные, но почему-то совершаются нарушения, и из-за этого происходит уплотнение застройки.

- Вот этот компромисс между градозащитой и строителями: как вы его видите на примере Пскова, где центр – особая территория?

- Она и выделена как историческое поселение, в принципе это правильно, на ней и сделать ничего нельзя нового. Появилось Управление архитектуры и градостроительства Псковской области и я считаю, что через него должны происходить эскизные решения. Для ключевых объектов нужно возрождать градсовет. На основании этих эскизных решений должны выдавать разрешения на строительство. Стройнадзор при принятии здания в эксплуатацию тоже должен обращать внимание на эти решения: цветовые, высотные, на материалы, которые были заданы. Вот этот порядок должны соблюдать все: работать и идти по одним правилам. Сбоев не должно быть, к этому надо стремиться.

- На каком этапе сейчас работа по дизайн-коду и когда она закончится?

- 28 февраля заканчиваются слушания по дизайн-коду. Есть много замечаний от общественности, они сейчас обсуждаются и будут вноситься, а в марте-апреле на сессии Псковской городской Думы будут приняты новые Правила благоустройства города.

- По поводу торгового комплекса «Акваполис». На старте строительства этого проекта обещали, что территория вокруг будет благоустроена, но, как справедливо пишет наш читатель Александр, там «борщевик и горы мусора». Территория за торговым центром вдоль реки, - заслуживает ли она градостроительного внимания?

- В любом случае набережная реки, конечно же, заслуживает внимания. Я ездил туда и смотрел, там были вопросы по прилегающей территории. На самом деле, можно сделать огромную интересную рекреационную зону. Было бы здорово! Потом, там рельеф можно использовать и виды красивые.

- Что думаете о существующей набережной реки Великой: от Кремля и дальше к Покровской башне?

- Конечно, хорошо, что она есть. Она делится на нижнюю и верхнюю часть, и когда я там гулял, видел, что много людей на верхней части, а внизу почему-то никого нет. Наверное, нет какого-то центра притяжения, он должен быть. Да, есть лавочки, урны, но не более того, можно было сделать что-то большее.

- В какой форме ведется общественное обсуждение по новым Правилам благоустройства? Вы получаете обратную связь?

- Получаю ее не я, а администрация города, потому что они этим занимаются. Я вхожу в рабочую группу по благоустройству.

- В свое время в Пскове был создан градостроительный совет, он регулярно собирался на заседания. Возможно ли возобновление такой практики в будущем?

- Не возможно, а нужно. Конечно, нельзя собирать градсовет по вывеске или пристройке, это муниципалитет сам должен решать, а вот для решения ключевых серьезных вещей градсовет необходим, потому что могут быть ведь спорные вопросы по охране памятников.

- Вы же понимаете логику любого застройщика: есть земельный участок и в него необходимо «вбить» максимум квадратных метров...

- В действующих региональных градостроительных нормативах по плотности застройки, по идее, все нормально, должно места хватать. Но происходит сбой, я сейчас пытаюсь в этом разобраться.

- Как вы видите перспективу застройки Пскова, это по-прежнему высотки 9+?

- Почему же. Я понимаю, что Борисовичи – район, но для меня это как город, так как территории совершенно рядом. Там три квартала, про которые я говорил, один квартал там вообще 2-3-этажная застройка.

- Должна ли застройка иметь разную этажность? В чем вы видите ценность этого?

- У людей должен быть выбор, потому что все со своими вкусами, с разными предпочтениями по жилью. Смотрите, вот есть четырехэтажный дом. Если первый этаж нежилой, то почему не сделать квартиры с придомовой территорией? Говорят, что первые этажи не привлекательны, а тут наоборот получается, что первый этаж будет экономически привлекателен.

- Псков традиционно застраивается по двум направлениям: дальнее Завеличье и дальнее Запсковье. В Казани на заседании Госсовета президент четко сформулировал, что особое внимание нужно уделять окраинам. Возможно ли это, учитывая слишком разную экономическую конъюнктуру в городе?

- Я частично смотрел конференцию в Казани. Да, Казань развивается, но там такая же острая проблема с окраинами, хрущёвками – это больная тема всех городов. Сложно сказать, как ее решать, тут, наверное, на федеральном уровне должны быть решения. В Москве, например, появилось понятие «реновации». Но там немножко другая история, да и это очень долгосрочная программа, громадная работа, и не известно, получится ли она. Не могу сказать, что сейчас в такую задачу можно влезть. Сейчас нужно наладить градостроительную политику, разобраться, что будет происходить с новыми районами, и как они будут развиваться. Опять же, нужны парковые зоны. И вообще, для пешеходов, для жителей должно быть, особенно в центре, больше мест для передвижения и отдыха.

- Возможно ли включить в Правила благоустройства пункт об обустройстве парковок и мест для детских колясок?

- В каждой секции дома должна быть предусмотрена колясочная. И в этих эскизных решениях она сейчас предусмотрена в каждой входной группе.

- Намерены ли вы уделять внимание велодвижению?

- По этим градостроительным концепциям на транспортной схеме показано велосипедное движение. При планировке новой застройки на дальнем Завеличье, на территории деревни Борисовичи, предусмотрены велодорожки, в том числе с выходом на Рижский проспект. Для Пскова их появление должно стать общим принципом.

- Есть ли смысл в оборудовании велопарковками существующих уже школ и государственных учреждений?

- Конечно есть, причем это не такая дорогостоящая вещь. Это должно прописываться в техзаданиях.

- Вопрос нашего читателя касается существующих зданий.

- При разработке, корректировке Правил благоустройства этот вопрос обсуждается. 

- По поводу наружной рекламы: вы сказали, что вам это бросилось в глаза. Это выглядит плохо и некрасиво?

- Действительно, кидается в глаза, выглядит некрасиво. Первое – определение места вывески на здании. Условно говоря, слово "аптека" должно быть написано симметрично над входом. Вывески в центре города должны быть без подложки, чтобы закрывалось минимум фасада. Есть вывески, которые можно не регламентировать, это маленькие, до полтора метров: они выглядят красиво, информативно, потому что на уровне глаз и тоже без подложки.

- Что вы думаете о сложившейся практике нестационарных баннеров?

- Если мы говорим про рекламу, то это несколько отдельная тема, там есть свои юридические вопросы. Конечно, нужно выбирать нормальное с визуальной точки зрения место. Если мы говорим про фасад здания, то мы должны понимать, на какую часть здания мы его повесим, чтобы он более-менее вписывался в пропорции этого здания.

- Есть ли смысл в должности главного архитектора Пскова?

- По сути, я его не застал и мы не поработали с главным архитектором Пскова. Но считаю, что такая должность нужна. 

- Как вы оцениваете роль малых архитектурных форм для визуального облика Пскова?

- Если всё сделано с умом, с логикой, с удобством для людей, то они могут быть многообразными. Особенно, если мы говорим про рекреационные пространства: нужно же организовать различные сцены, игровые комплексы. Ярмарки нормально нужно организовывать.

- А что вы имеете в виду, говоря про ярмарки?

- Чтобы был вход-выход, чтобы проходы были удобные. Первое впечатление от ярмарки выходного дня в Пскове – хаос. Понятное дело, что ярмарка - это столпотворение людей, но все-таки нужно думать, как правильно размещать ряды.

- Сейчас правительство РФ предлагает вернуть в российские города торговые павильоны. Что вы об этом думаете, и как представляете себе адекватно организованную уличную торговлю?

- То, что сносили – правильно, потому что все поняли, что это, мягко говоря, некрасиво и неудобно. Но теперь пришли к выводу, что в павильонах есть экономическая целесообразность для малого и среднего бизнеса. В апреле будут слушания, и станет ясно, вступит закон в силу или нет. Там идет акцент именно на место установки. Понятно, что в 90-е годы возвращаться никто не хочет, и этого не нужно, не дай Бог. Придется по нестационарным объектам, - опять же, это часть дизайн кода, - прорабатывать вопрос более серьезно, а в дальнейшем очень аккуратно относиться к выбору мест, где они могут стоять.

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