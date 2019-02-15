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Общество

Семинар для сотрудников пресс-служб проходит в рамках подготовки ко второму Псковскому международному медиафоруму

Сегодня, 15 февраля, в конференц-зале гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, 3в) проходит семинар «Деятельность пресс-службы органов государственной власти». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мероприятие организовано в рамках подготовки к очередному Псковскому международному медиафоруму, который состоится в 2019 году. Среди обсуждаемых вопросов - понятие инфоповода и новости, создание PR-текстов и работа с ними.

Для участия в семинаре в Псков приехали специалисты из Санкт-Петербурга. Ведущий семинара - Алексей Кривоносов, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного экономического университета, тренер-эксперт ООН по PR.

Напомним, 29-30 ноября 2018 года в Пскове прошел первый Псковский международный медиафорум, в котором приняли участие порядка 350 человек из 6 государств и 24 регионов России. В ходе пленарного заседания медиафорума губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил подумать о проведении второго  Псковского международного медиафорума в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове 27-30 июня 2019 года. 

Добавим, 26 декабря 2018 года в Санкт-Петербургском экономическом университете на кафедре коммуникационных технологий прошла открытая лекция руководителя Исполнительной дирекции Псковского международного медиафорума Игоря Сопова на тему «Специфика организации международных мероприятий, на примере Псковского международного медиафорума».

Он, в том числе, рассказал студентам о возможности участия в проекте, отметив, что в течение 2019 года для медиасообщества в Пскове пройдёт ряд обучающих семинаров и мастер-классов. В частности, на февраль 2019 был анонсирован первый совместный семинар с Санкт-Петербургским экономическим университетом на тему работы пресс-служб различных ведомств

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