Наталья Плявинская: Главная цель конкурса «Лидер года» – обучение и прокачка ребят, которые имеют большой потенциал

12:38, 19 февраля 2019, ПАИ

«Здорово, если бы мы смогли заполнить все вакансии в администрации Псковской области с помощью этого конкурса. Но главная цель – обучение и прокачка ребят, которые имеют большой потенциал, но по какой-то причине его не используют», – рассказала начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская о региональном конкурсе «Лидер года» в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 19 февраля.

Она напомнила, что уже 150 человек из региона подали заявки на участие в конкурсе. «С учетом того, что анкета достаточно большая, думаю, это хороший результат. На эти конкурсы абы кто не заявляется», – отметила Наталья Плявинская и добавила, что среди подавших заявки «молодежи достаточно».

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.