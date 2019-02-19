15 марта состоится второй семинар для сотрудников пресс-служб Псковской области

14:20, 19 февраля 2019, ПАИ

15 марта состоится второй семинар для сотрудников пресс-служб Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

На первом семинаре, который прошёл 15 февраля, присутствовали специалисты органов государственной власти Псковской области, отвечающих за взаимодействие со СМИ, связи с общественностью, социальные сети. Заведующий кафедрой коммуникационных технологий и связей с общественностью СПбГЭУ профессор Алексей Кривоносов и доцент кафедры Алексей Горячев рассказали о специфике подачи новости, организации текстов, наполнении и ведении сайтов и социальных сетей, актуальных тенденциях в сфере social media.

Семинар явился продолжением прошедшего в ноябре 2018 года Псковского международного медиафорума, где экономический университет выступал в качестве «научного» партнера. Участники тренинга – более 60 представителей органов государственной власти – разбирали типичные ошибки и обсуждали проблемы деятельности региональной пресс-службы.

«Мы задумали провести серию обучающих семинаров для наших пресс-секретарей и рады, что обратились к нашим давним партнерам – специалистам кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью СПбГЭУ. В планах – организация совместных мероприятий и с Псковским госуниверситетом», - подчеркнул советник губернатора Псковской области Игорь Сопов.

Напомним, 29-30 ноября 2018 года в Пскове прошел первый Псковский международный медиафорум, в котором приняли участие порядка 350 человек из 6 государств и 24 регионов России. В ходе пленарного заседания медиафорума губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил подумать о проведении второго Псковского международного медиафорума в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени,которые пройдут в Пскове 27-30 июня 2019 года.

Добавим, 26 декабря 2018 года в Санкт-Петербургском экономическом университете на кафедре коммуникационных технологий прошла открытая лекция руководителя Исполнительной дирекции Псковского международного медиафорума Игоря Сопова на тему «Специфика организации международных мероприятий, на примере Псковского международного медиафорума».

Он, в том числе, рассказал студентам о возможности участия в проекте, отметив, что в течение 2019 года для медиасообщества в Пскове пройдёт ряд обучающих семинаров и мастер-классов.