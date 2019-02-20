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Общество

Глава Новосокольнического района: Оснащение почтовых отделений банковскими терминалами - замечательная, полезная инициатива

«Замечательная, полезная инициатива», - прокомментировал Псковскому агентству информации глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв подписание губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко соглашения и «дорожной карты» о сотрудничестве, в рамках которого, в том числе, предусмотрена установка банковских терминалов в почтовых отделениях.

«Сегодня многие жители деревень вынуждены специально приезжать в районный центр, чтобы оплатить на почте свои платежи. Например, земельный налог, электроэнергию. С появлением терминалов это будет удобнее. На мой взгляд, это прорыв», - сказал глава муниципалитета.

Напомним, в ходе подписания соглашения 14 февраля в Сочи губернатор Михаил Ведерников обратил внимание, что на территории Псковской области много населенных пунктов, которые находятся в удалении от районных центров, и подобные проекты очень востребованы. «Дорожная карта» о сотрудничестве предусматривает создание и развитие точек банковского обслуживания, расширение перечня финансовых услуг, развитие системы кредитования граждан, повышение финансовой грамотности населения и ряда других шагов. 

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