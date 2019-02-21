Глава Опочецкого района: Если имеется платежный терминал – это удобно

13:09, 21 февраля 2019, ПАИ

«Население шагает в ногу со временем, имеет расчётные карточки и если имеется платежный терминал – это удобно», – прокомментировал Псковскому агентству информации глава Опочецкого района Юрий Ильин подписание губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко соглашения и «дорожной карты» о сотрудничестве, в рамках которого, в том числе, предусмотрена установка банковских терминалов в почтовых отделениях.

«Кроме того, у нас большое количество дачников, которые приезжают на лето, они привыкли рассчитываться карточками. Платежные терминалы нужны – это не обсуждается», – заключил Юрий Ильин.

Напомним, в ходе подписания соглашения 14 февраля в Сочи губернатор Михаил Ведерников обратил внимание, что на территории Псковской области много населенных пунктов, которые находятся в удалении от районных центров, и подобные проекты очень востребованы. «Дорожная карта» о сотрудничестве предусматривает создание и развитие точек банковского обслуживания, расширение перечня финансовых услуг, развитие системы кредитования граждан, повышение финансовой грамотности населения и ряда других шагов.