Михаил Иванов: Любое государственное формирование должно обладать своими символами

11:18, 01 марта 2019, ПАИ

«Любое государственное формирование должно обладать своими символами», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов сегодня, 1 марта, после церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона – флага и герба. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Иванов отметил, что флаг и герб прошли государственную регистрацию и теперь официальные символы можно использовать при представлении региона на различных мероприятиях, применять их при оформлении документов.

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов , специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при Президенте РФ.

Депутаты Псковского областного собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.

20 февраля на заседании Геральдического совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр России под номерами 12152 и 12153.