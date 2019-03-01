Глава Дедовичского района: Мы гордимся тем, что теперь у региона есть своя официальная символика

11:37, 01 марта 2019, ПАИ

«Мы гордимся тем, что теперь у нас есть своя официальная символика – герб и флаг», - заявил Псковскому агентству информации глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев после состоявшейся сегодня, 1 марта, церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона.

По словам Геннадия Афанасьева, это очень важное событие для всех жителей Псковской области. «Мы были единственным регионом России, который не имел государственной регистрации официальных символов. Сейчас это событие состоялось, поэтому мы разделяем ту атмосферу торжественности, которая присутствовала сегодня в зале», - подчеркнул глава Дедовичского района.

Он уверен, что данное событие является важной вехой в истории Псковской области. Геннадий Афанасьев выразил надежду, что с новыми символами регион будет развиваться.

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов , специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при Президенте РФ.

Депутаты Псковского областного собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.

20 февраля на заседании Геральдического совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр России под номерами 12152 и 12153.