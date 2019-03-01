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Общество

Анатолий Мультах о госрегистрации флага и герба региона: Значимость этого события переоценить трудно

«Значимость этого события переоценить трудно, потому что герб и флаг должен иметь любой уважающий себя субъект. А тем более Псковская область – форпост России-матушки», – заявил секретарь Общественной палаты Псковской области корреспонденту Псковского агентства информации после состоявшейся сегодня, 1 марта, церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона – флага и герба.

Анатолий Мультах

«Это очень значимое и торжественное мероприятие, которое организовано на высоком уровне», – отозвался о церемонии Анатолий Мультах.

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ.

Депутаты Псковского областного собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.

20 февраля на заседании Геральдического совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр России под номерами 12152 и 12153.

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