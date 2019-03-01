Валерий Кузьмин о вручении документов о госрегистрации флага и герба: Я рад, что на такой мажорной ноте подведён итог почти годовой работы

13:07, 01 марта 2019, ПАИ

«Я очень рад, что на такой мажорной ноте, в торжественной обстановке, с участием полномочного представителя президента РФ Александра Гуцана и главного герольдмейстера России Георгия Вилинбахова подведён итоге той работе, которая на протяжении почти года велась в Псковской области», - заявил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации после состоявшееся сегодня, 1 марта, церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона – флага и герба.

Валерий Кузьмин отметил, что после того, как чуть менее года назад губернатор Псковской области поставил задачу по созданию официальных символов региона, началась большая работа экспертной группы с участием высочайших специалистов музейного и архивного дела, геральдистов.

«Помимо того, что был объявлен конкурс, ещё и проводились исследования, для того, чтобы максимально точно проект герба и флага соответствовал историческим реалиям, чтобы были сохранены и традиции, которые уже сформировались в Псковской области, чтобы сохранилась преемственность с гербом 1995 года. Также было необходимо учесть все геральдические требования», - пояснил директор госархива региона.

«Мы со своей стороны сделали всё, что могли», - подчеркнул он и добавил, что теперь региона сможет использовать свои официальные символы – герб и флаг.

По словам Валерия Кузьмина, герб используют не только органы региональной власти и госучреждения, но и коммерческие предприятия. «Символика области нас окружает повсюду, это очень важный момент для региона», - заявил он.

Кроме того, директор госархива назвал замечательным событием появление Дня герба и флага Псковской области среди региональных праздничных дат.

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ.

Депутаты Псковского областного собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.

20 февраля на заседании Геральдического совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр России под номерами 12152 и 12153.