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Общество

Директор госархива Псковской области рассчитывает на продолжение работы геральдического совета в регионе

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассчитывает, что геральдический совет продолжит работу в регионе. «Не у всех районов есть свои официальные символы, а среди волостей их вообще имеют единицы, так что работа предстоит ещё большая», - заявил он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Валерий Кузьмин также рассказал, что в Государственном архиве Псковской области хранятся материалы о деятельности предыдущих геральдических советов в регионе, будут туда переданы и документы о работе нынешнего совета, который трудился над новыми символами региона.

«Госархив и геральдический совет будут вести работу по популяризации и внедрению новых официальных символов Псковской области», - заключил Валерий Кузьмин.

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ.

Депутаты Псковского областного собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.

20 февраля на заседании Геральдического совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр России под номерами 12152 и 12153.

1 марта в Псковском академическом театре драмы состоялась церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона – флага и герба. Их Михаилу Ведерникову в торжественной обстановке передал главный герольдмейстер России Георгий Вилинбахов.

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  • Официальные символы Псковской области
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